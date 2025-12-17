Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

邱晴 - 「营」接 更年期 | 营爆生活

营爆生活
营爆生活
邱晴
52分鐘前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　更年期是女性生命中自然的转变阶段，期间卵巢功能逐渐退化，体内雌激素分泌减少，会引起不同程度的不适，如血管扩张所带来的潮热症状。随着全球人口老化，许多女性正关注更年期健康，以下概述有助缓解症状的饮食及生活方式，正面影响生活品质，支持顺利渡过这阶段。

一、研究显示增加全谷类、水果与蔬菜摄取并减少脂肪摄入，对减轻潮热有相对效果。

二、植物雌激素是植物中找到的天然雌激素，如黄豆提供的大豆异黄酮，有数据显示受更年期困扰的女性每日补充50毫克大豆异黄酮，持续几星期后有助改善睡眠质素，及减少超过百分之四十潮热症状。因此，可多食用全谷类、黄豆与其制品等富含植物雌激素的食物。

三、因为雌激素分泌不足，更年期后骨质流失速度会加快，增加骨质疏松风险。建议每天摄入两份高钙食物，如牛奶及乳酪等低脂乳制品，支持骨骼健康。

四、蛋白质有助维持在此阶段逐渐流失的肌肉，多选择高蛋白质食物，包括鱼类、瘦肉、鸡蛋，以及植物性蛋白，如豆类、果仁和豆腐。

五、应限制摄取咖啡因与酒精，避免加剧潮热并干扰睡眠，同样辛辣食物也有可能诱发潮热症状。

六、生活方式方面，加入冥想或瑜伽等活动有助于压力管理，加上订立固定睡眠时间，改善失眠与平稳情绪。同时定期进行中等强度的体能活动，包括重力训练，以维持适当体重与骨密度。

七、若有关于饮食及营养补充的问题，特别是与药物的配合，可咨询医生或营养师意见。

澳洲注册营养师
香港营养师协会正式会员
邱晴

最Hit
51岁前港姐嫁入豪门26年 现身《流行都市》自爆曾患抑郁 想做一事被老公斥嘥钱？
51岁前港姐嫁入豪门26年 现身《流行都市》自爆曾患抑郁 想做一事被老公斥嘥钱？
影视圈
17小時前
亡父红白蓝袋引爆全网泪点！港女半夜发帖揭孝顺子女「最痛秘密」：不敢打开｜Juicy叮
亡父红白蓝袋引爆全网泪点！港女半夜发帖揭孝顺子女「最痛秘密」：不敢打开｜Juicy叮
时事热话
10小時前
将军澳城巴机场巴士线A28X｜经中九龙绕道 日出康城45分钟直达机场/港珠澳大桥
将军澳城巴机场巴士线A28X｜经中九龙绕道 日出康城45分钟直达机场/港珠澳大桥
生活百科
12小時前
新闻女王2丨三金男配袁富华「教材级变脸」演技封神！网民洗版式激赞：连牙都识做戏
新闻女王2丨三金男配袁富华「教材级变脸」演技封神！网民洗版式激赞：连牙都识做戏
影视圈
6小時前
连锁快餐店长者优惠！指定早餐系列减$3 一连七日凭乐悠咭即享
连锁快餐店长者优惠！指定早餐系列减$3 一连七日凭乐悠咭即享
饮食
13小時前
大便现1变化恐患胰脏癌！40岁老师早发现成功存活20年 医生教留意4大征兆保命
大便现1变化恐患胰脏癌！40岁老师早发现成功存活20年 医生教留意4大征兆保命
医生教室
10小時前
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
03:08
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
生活百科
8小時前
《爱回家》「亿元驸马」人生胜利组！与富贵女友求婚半年荣升人父 囡囡萌照流出微丝细眼似足爹哋
《爱回家》「亿元驸马」人生胜利组！与富贵女友求婚半年荣升人父 囡囡萌照流出微丝细眼似足爹哋
影视圈
3小時前
张坚庭荣升做外父！饮女婿茶「强忍泪水」女儿结婚金光闪闪巨型流星锤贵气逼人
张坚庭荣升做外父！饮女婿茶「强忍泪水」女儿结婚金光闪闪巨型流星锤贵气逼人
影视圈
9小時前
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
影视圈
2025-12-15 20:00 HKT
更多文章
邱晴 - 认识骆驼奶 | 营爆生活
笔者近期到新疆旅游两星期，沿途除了观光，更深入了解当地饮食文化。期间观察到新疆人非常推崇骆驼奶，指其营养比牛奶优胜，易于消化，所以特别适合长者和儿童饮用，更制成奶酪糖等小食，融入日常饮食。 骆驼奶略带咸味，营养含量会随着季节、哺乳阶段、饲料品质、水量和健康状况而波动。研究显示比起牛奶，骆驼奶平均含更丰富的铁质、三倍的维他命C及较低的饱和脂肪。蛋白质方面，可提供丰富氨基酸的同时，与母乳一样含有
2025-11-04 14:25 HKT
营爆生活