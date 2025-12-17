KellyChu - 全运会残特奥会圆满落幕 罗淑佩相簿回顾难忘时刻 | Executive日记

粤港澳今年首次共同承办十五运会和残特奥会，随着残特奥会周一闭幕，这场体育盛事亦在香港圆满结束。文化体育及旅游局局长罗淑佩昨于社交平台分享佢嘅私人相簿，回顾并总结每个精彩时刻，多张相片记录咗火炬传递、开幕仪式、香港运动员英姿，以至体育赛事嘅难忘画面，仲有局长个人自拍及与他人嘅合照，令人感受到体育嘅热情和动容。



罗淑佩在Fb发布由多张相片拼贴而成嘅相片，并指这是她的十五运会和残特奥会私人相簿。



当中有罗淑佩点燃圣火盘、代表香港特区代表团接受特区区旗等重要时刻，以及港队「小女车神」李思颖、女子重剑运动员佘缮妡、港队「女飞鱼」何诗蓓及男子花剑运动员张家朗、蔡俊彦、梁千雨及吴诺弘等运动员英姿。



场外花絮例如与全运会吉祥物、中华白海豚造型嘅 「喜洋洋」（白色）和 「乐融融」（粉红色）打卡，吉祥物周边嘅相片，香港运动员领奖时刻，罗淑佩都一一收藏在其相簿之中留念。



