Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 全运会残特奥会圆满落幕 罗淑佩相簿回顾难忘时刻 | Executive日记

Executive日记
Executive日记
KellyChu
51分鐘前
阅讀更多
生活 专栏
內容

粤港澳今年首次共同承办十五运会和残特奥会，随着残特奥会周一闭幕，这场体育盛事亦在香港圆满结束。文化体育及旅游局局长罗淑佩昨于社交平台分享佢嘅私人相簿，回顾并总结每个精彩时刻，多张相片记录咗火炬传递、开幕仪式、香港运动员英姿，以至体育赛事嘅难忘画面，仲有局长个人自拍及与他人嘅合照，令人感受到体育嘅热情和动容。

　　罗淑佩在Fb发布由多张相片拼贴而成嘅相片，并指这是她的十五运会和残特奥会私人相簿。 

  当中有罗淑佩点燃圣火盘、代表香港特区代表团接受特区区旗等重要时刻，以及港队「小女车神」李思颖、女子重剑运动员佘缮妡、港队「女飞鱼」何诗蓓及男子花剑运动员张家朗、蔡俊彦、梁千雨及吴诺弘等运动员英姿。

　　场外花絮例如与全运会吉祥物、中华白海豚造型嘅 「喜洋洋」（白色）和 「乐融融」（粉红色）打卡，吉祥物周边嘅相片，香港运动员领奖时刻，罗淑佩都一一收藏在其相簿之中留念。

KellyChu

最Hit
51岁前港姐嫁入豪门26年 现身《流行都市》自爆曾患抑郁 想做一事被老公斥嘥钱？
51岁前港姐嫁入豪门26年 现身《流行都市》自爆曾患抑郁 想做一事被老公斥嘥钱？
影视圈
17小時前
亡父红白蓝袋引爆全网泪点！港女半夜发帖揭孝顺子女「最痛秘密」：不敢打开｜Juicy叮
亡父红白蓝袋引爆全网泪点！港女半夜发帖揭孝顺子女「最痛秘密」：不敢打开｜Juicy叮
时事热话
10小時前
将军澳城巴机场巴士线A28X｜经中九龙绕道 日出康城45分钟直达机场/港珠澳大桥
将军澳城巴机场巴士线A28X｜经中九龙绕道 日出康城45分钟直达机场/港珠澳大桥
生活百科
12小時前
新闻女王2丨三金男配袁富华「教材级变脸」演技封神！网民洗版式激赞：连牙都识做戏
新闻女王2丨三金男配袁富华「教材级变脸」演技封神！网民洗版式激赞：连牙都识做戏
影视圈
6小時前
连锁快餐店长者优惠！指定早餐系列减$3 一连七日凭乐悠咭即享
连锁快餐店长者优惠！指定早餐系列减$3 一连七日凭乐悠咭即享
饮食
13小時前
大便现1变化恐患胰脏癌！40岁老师早发现成功存活20年 医生教留意4大征兆保命
大便现1变化恐患胰脏癌！40岁老师早发现成功存活20年 医生教留意4大征兆保命
医生教室
10小時前
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
03:08
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
生活百科
8小時前
《爱回家》「亿元驸马」人生胜利组！与富贵女友求婚半年荣升人父 囡囡萌照流出微丝细眼似足爹哋
《爱回家》「亿元驸马」人生胜利组！与富贵女友求婚半年荣升人父 囡囡萌照流出微丝细眼似足爹哋
影视圈
3小時前
张坚庭荣升做外父！饮女婿茶「强忍泪水」女儿结婚金光闪闪巨型流星锤贵气逼人
张坚庭荣升做外父！饮女婿茶「强忍泪水」女儿结婚金光闪闪巨型流星锤贵气逼人
影视圈
9小時前
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
影视圈
2025-12-15 20:00 HKT
更多文章
「爱心雇主」奖章2025颁奖典礼共有185间机构获得嘉许。
KellyChu - 劳福局嘉许185间「爱心」机构 孙玉吁各界推动职场共融 | Executive日记
　　劳福局早前顺利举行「爱心雇主」奖章2025颁奖典礼，颁发奖章表扬推动职场共融和促进残疾人士就业嘅雇主，希望以此连结跨行业力量，缔造多元共融工作环境，合共185间机构获得嘉许。 　　劳福局局长孙玉菡透过视像致辞，佢话「爱心雇主」请到适合嘅残疾员工，其实系互相帮助，雇主提供机会给残疾朋友发挥所长，残疾员工同时忠诚可靠且有能力，愿意跟公司一起拼搏，呼吁各界都一齐努力同行，通过「爱心雇主」奖章计
51分鐘前
Executive日记