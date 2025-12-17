Now United 获郭富城亲临力撑

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

国际流行音乐组合Now United日前在沙田马场为香港赛马会「浪琴香港国际赛事」压轴演出，更获「星动策展大使」郭富城到场支持，郭富城向他们分享作为表演者，最重要是享受舞台。
一年一度的国际马坛压轴盛事——香港赛马会「浪琴香港国际赛事」日前假沙田马场圆满举行，为隆重其事，大会邀请了国际流行音乐组合Now United作为压轴表演嘉宾。自香港赛马会「星动发展计划」启动以来，一直对Now United予以大力支持的「星动策展大使」郭富城，更特地到场为一众成员打气，见证他们首次踏上沙田马场亮相圈的表演时刻。
与Now United成员亦师亦友的郭富城，继10月在录音室与成员会面、分享唱跳心得后，这日再次与成员重聚，并作热切交流，城城鼓励成员说：「之前也有看过你们演出，感受到你们的能量及潜质，相信你们只要努力多加练习，每个细节也用心演绎，一定会获得成功！作为表演者，最重要享受舞台，就算遇到挫折亦不要气馁，要吸收不同演绎方式，注意每次演出的好与坏，继续努力加油。」香港成员曾嘉莹（Ariel）表示自己今年在Now United的演出中获得不少宝贵经验，也开心可以作不同形式的表演，特别感激城城每次的用心提点。她并代表团队送上两只「Now United坐姿小马毛公仔」予城城留念，感谢他一直以来在舞蹈上及歌曲《Giddy Up》的无私指导。
与舞蹈挑战优胜者见面
此外，Now United成员早前为宣传他们的新歌《Giddy Up》而展开的舞蹈挑战「#GiddyUpDanceChallenge」已圆满结束，6位舞技出众的幸运优胜者脱颖而出，分别来自本地、巴西及韩国，他们更获邀亲临沙田马场欣赏Now United成员现场演绎《Giddy Up》，成员们还和优胜者见面，大谈创作舞蹈挑战背后的故事及灵感。

皮肤科专科冯伟杰医生
医聊FUN享 - 长者灰甲生到上身？ 并发症可大可小须正视 | 医聊FUN享
　　灰甲及香港脚由真菌感染引起，均具传染性。随著年纪渐大，长者的血液循环减缓，自我修复能力亦随之下降，而糖尿病患者若血糖水平偏高，或会有助真菌滋长，统计显示长者每5人便有1人感染灰甲，糖尿病患者更高达每3人便有1人。基于长者与糖尿病患者的身体状况，万一他们患上香港脚或灰甲等真菌感染引起的疾病，或会较难处理。如欠缺适时治疗，感染可由一只趾甲蔓延至其他趾甲，甚至身体其他部位，例如当真菌感染脚部
2025-12-11 02:00 HKT
医聊FUN享