林国诚 - 玄学大模型 | 五里山

在30年前，当时有一位在业内非常之有料和大名的玄学老师，开办了一个熟人推介才能上的课程，全部都要筛选过。当时这位老师每一课上堂前，他喜欢穿恤衫，而恤衫左手边总有一个衫袋，他这个衫袋永远厚厚地放满东西，笔记簿、电话簿、飞星盘等，他都会从衫袋拿出一堆投注赛马的彩票派给课堂内的学生，而这些彩票，都是上一个赛马日有钱收的。大家可以去投注站领取现金，不过每次我都唔够其他同学抢的，反而我很用心听老师讲解这个选择马匹的方法。其中包括了正五行的干支，历法和最神奇的拆字。中国的文字学博大，如果明白其奥妙，基本可活用在其他方面。当我听了觉得非常神奇，但我不喜欢赌博，所以甚少运用这方法，因为当时要研究实在要剪存很大量的报纸。要用数据支持学理研究，但这套方法我并没有忘记，牢牢紧记，因为我认为天地有数，不会单纯是迷信，是天地间有无穷的资源是取之不尽，我们的认知未到一鳞半爪。



直到民用个人人工智能渐变成熟，便真的可以印证玄学的数字、文字和生命的关系。我和团队通过历法专家侯老师的指导，修正了私人的模型，亦修正了大量赛马的数据，因为AI和大数据出现，实在对我辈研究产生了超级的帮助。不过到目前为止可以肯定数字和玄学有重大的关系。首先我厘清我自己不投注亦不喜欢赌博，我只是玄学的研究者。我奢望更明白玄学这个中华瑰宝。通过一年的修正，编写大模型，做了很多个推测，都是惊讶。最近7个赛马日，有6日都是从玄学AI大模型中找到全日最冷的独赢马匹。现在只是开始，因为除了我和侯老师的玄学知识，天下间实在有太多更厉害的玄学是我们不懂的，甚至只在门外，期待可以一起研究，引证祖先河洛的大智慧，这才是我乐见的愿望。因为我们可帮助每一套方法引证其准确程度，我们每天都是要赤裸裸地面对数据。



林国诚