KellyChu - 西九「Merry Balloon Park」 登场 20人气IP角色气球1•11巡游 | Executive日记

西九文化区圣诞小镇日前揭幕，由今日起至下月11日，艺术公园大草坪更将化身「Merry Balloon Park」巨型梦幻充气乐园，汇聚近20个人气IP巨型充气装置，邀请大人小朋友齐齐参加庆典。活动最后一天将压轴举办IP角色轻气球巡游「Merry Balloon Parade」，让市民和游客免费欣赏，为节日增添更多欢乐和色彩。



「Merry Balloon Hong Kong」云集近20个国际及本地人气IP角色以不同形式现身香港，包括爱心小熊、CoComelon、加菲猫、香港重机、LuLu猪、奇先生妙小姐、M&M’S、MOLLY、姆明、海洋公园Panda Friends、汪汪队立大功、Peppa Pig、薯蛋头、灿子、海绵宝宝及小王子。而西九的「Merry Balloon Park」内设有「反转波波池」、7米高充气滑梯、40米长巨型波波竞技赛道以及互动打卡区。



KellyChu