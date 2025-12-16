Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 西九「Merry Balloon Park」 登场 20人气IP角色气球1•11巡游 | Executive日记

Executive日记
Executive日记
KellyChu
2小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　西九文化区圣诞小镇日前揭幕，由今日起至下月11日，艺术公园大草坪更将化身「Merry Balloon Park」巨型梦幻充气乐园，汇聚近20个人气IP巨型充气装置，邀请大人小朋友齐齐参加庆典。活动最后一天将压轴举办IP角色轻气球巡游「Merry Balloon Parade」，让市民和游客免费欣赏，为节日增添更多欢乐和色彩。

　　「Merry Balloon Hong Kong」云集近20个国际及本地人气IP角色以不同形式现身香港，包括爱心小熊、CoComelon、加菲猫、香港重机、LuLu猪、奇先生妙小姐、M&M’S、MOLLY、姆明、海洋公园Panda Friends、汪汪队立大功、Peppa Pig、薯蛋头、灿子、海绵宝宝及小王子。而西九的「Merry Balloon Park」内设有「反转波波池」、7米高充气滑梯、40米长巨型波波竞技赛道以及互动打卡区。

KellyChu

最Hit
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
影视圈
8小時前
世一好手澳洲骑师麦道朗将于本月二十日周末沙田作告别战，他暂时卜定「帅帅友福」等共十匹坐骑。
麦道朗告别战骑十驹
马圈快讯
11小時前
天王国宝级艺人外父病逝享年75岁 爱妻崩溃痛哭「没有爸爸了」 忆父病榻前老公负责XX
天王国宝级艺人外父病逝享年75岁 爱妻崩溃痛哭「没有爸爸了」 忆父病榻前老公负责XX
影视圈
14小時前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
2025-12-13 14:30 HKT
疑露宿黄大仙天桥3个月 路人心痛：越嚟越冻！帮帮婆婆！ 网民凌晨探访有新发现
疑露宿黄大仙天桥3个月 路人心痛：越嚟越冻！帮帮婆婆！ 网民凌晨探访有新发现｜Juicy叮
时事热话
12小時前
前TVB女星现身名牌幼稚园校运会！升呢百亿少奶专心凑女 嫁入豪门生活堪比皇室成员
前TVB女星现身名牌幼稚园校运会！升呢百亿少奶专心凑女 嫁入豪门生活堪比皇室成员
影视圈
9小時前
昂山素姬儿子担心母亲可能已去世。 路透社
昂山素姬之子忧母亲或已去世 「两年没有消息」
即时国际
6小時前
报道指，8成所谓广东新会陈皮实为「广西陈皮」。央视截图
新会陈皮黑幕︱年份造假1个月变「5年货」 ¥70批发价卖¥500
即时中国
7小時前
Do姐早餐叹街坊烧味名店 超专业食足4款刁钻叉烧 网民：我哋去买全部头头尾尾
Do姐早餐叹街坊烧味名店 超专业食足4款刁钻叉烧 网民：我哋去买全部头头尾尾
饮食
2025-12-14 13:00 HKT
万千星辉颁奖典礼2025十强完整名单公布 视后之争佘诗曼、宣萱大热 罗子溢夺视帝呼声高
01:58
万千星辉颁奖典礼2025十强完整名单公布 视后之争佘诗曼、宣萱大热 罗子溢夺视帝呼声高
影视圈
11小時前
更多文章
星岛问答比赛即日起接受报名。
KellyChu - 星岛中文问答比赛接受报名 号召语文菁英争夺冠军宝座 | Executive日记
究竟是「反省」定「反醒」？是「蜕变」还是「褪变」？不少学生觉得中文很难学，也觉得中文枯燥乏味，但如果透过问答比赛增进中文知识，大家又会否想挑战一下？由星岛新闻集团主办、语文教育及研究常务委员会赞助的「星岛第四届全港华文双语菁英问答比赛」由即日起至本月20日接受报名，赛事冠军、亚军及季军将可获得书券、现金礼券及奖座以作鼓励。 　　这项比赛已经第四年举办，旨在鼓励大家深入探讨中国语文的起源，提升
2小時前
Executive日记
大埔一个商场停车场有怀疑被不当弃置的车辆。
新制严打「僵尸车」运输署催促车主领牌
　　俗称「僵尸车」的不当弃置车辆，往往被车主抛弃在偏僻乡郊甚至停车场内，运输署为了从源头进行打击，下周一起将实施车辆登记及领牌新制度，署方将向两年或以上未领牌车辆的登记车主发出通知书，要求3个月内为车辆领牌，或把车辆拆毁或永久送离香港，并提交相关证明文件。车主逾期不作适当跟进即属犯罪，首次定罪最高可罚款1万元和监禁3个月。有立法会议员对新制度表示认同，相信加入监禁罚则有效提高阻吓性，有助当局解决「
2025-12-15 03:00 HKT
Executive日记