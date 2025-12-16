KellyChu - 西九「Merry Balloon Park」 登场 20人气IP角色气球1•11巡游 | Executive日记
阅讀更多
內容
西九文化区圣诞小镇日前揭幕，由今日起至下月11日，艺术公园大草坪更将化身「Merry Balloon Park」巨型梦幻充气乐园，汇聚近20个人气IP巨型充气装置，邀请大人小朋友齐齐参加庆典。活动最后一天将压轴举办IP角色轻气球巡游「Merry Balloon Parade」，让市民和游客免费欣赏，为节日增添更多欢乐和色彩。
「Merry Balloon Hong Kong」云集近20个国际及本地人气IP角色以不同形式现身香港，包括爱心小熊、CoComelon、加菲猫、香港重机、LuLu猪、奇先生妙小姐、M&M’S、MOLLY、姆明、海洋公园Panda Friends、汪汪队立大功、Peppa Pig、薯蛋头、灿子、海绵宝宝及小王子。而西九的「Merry Balloon Park」内设有「反转波波池」、7米高充气滑梯、40米长巨型波波竞技赛道以及互动打卡区。
KellyChu
最Hit
麦道朗告别战骑十驹
11小時前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
2025-12-13 14:30 HKT
Do姐早餐叹街坊烧味名店 超专业食足4款刁钻叉烧 网民：我哋去买全部头头尾尾
2025-12-14 13:00 HKT
更多文章