KellyChu - 星岛中文问答比赛接受报名 号召语文菁英争夺冠军宝座 | Executive日记

KellyChu
2小時前
究竟是「反省」定「反醒」？是「蜕变」还是「褪变」？不少学生觉得中文很难学，也觉得中文枯燥乏味，但如果透过问答比赛增进中文知识，大家又会否想挑战一下？由星岛新闻集团主办、语文教育及研究常务委员会赞助的「星岛第四届全港华文双语菁英问答比赛」由即日起至本月20日接受报名，赛事冠军、亚军及季军将可获得书券、现金礼券及奖座以作鼓励。

　　这项比赛已经第四年举办，旨在鼓励大家深入探讨中国语文的起源，提升语文能力，并推广「亲子共学」理念。今届赛事继续有亲子组（小学一至三年级学生及家长）、高小组（小学四至六年级学生）及初中组（中学一至三年级学生），网上比赛最高分之队伍即可晋级实体赛，并于2026年7月总决赛舞台上争夺冠军宝座。立即把握机会Scan QR Code报名，同全港语文菁英决一高下喇！

　　报名：https://www.stheadline.com/chinesequiz/

　　查询：[email protected]

KellyChu
 

把握机会参加喇！
把握机会参加喇！
