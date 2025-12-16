KellyChu - 星岛中文问答比赛接受报名 号召语文菁英争夺冠军宝座 | Executive日记
阅讀更多
內容
究竟是「反省」定「反醒」？是「蜕变」还是「褪变」？不少学生觉得中文很难学，也觉得中文枯燥乏味，但如果透过问答比赛增进中文知识，大家又会否想挑战一下？由星岛新闻集团主办、语文教育及研究常务委员会赞助的「星岛第四届全港华文双语菁英问答比赛」由即日起至本月20日接受报名，赛事冠军、亚军及季军将可获得书券、现金礼券及奖座以作鼓励。
这项比赛已经第四年举办，旨在鼓励大家深入探讨中国语文的起源，提升语文能力，并推广「亲子共学」理念。今届赛事继续有亲子组（小学一至三年级学生及家长）、高小组（小学四至六年级学生）及初中组（中学一至三年级学生），网上比赛最高分之队伍即可晋级实体赛，并于2026年7月总决赛舞台上争夺冠军宝座。立即把握机会Scan QR Code报名，同全港语文菁英决一高下喇！
报名：https://www.stheadline.com/chinesequiz/
查询：[email protected]
KellyChu
把握机会参加喇！
最Hit
麦道朗告别战骑十驹
11小時前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
2025-12-13 14:30 HKT
Do姐早餐叹街坊烧味名店 超专业食足4款刁钻叉烧 网民：我哋去买全部头头尾尾
2025-12-14 13:00 HKT