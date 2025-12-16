Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

林静 - 引人入胜 | 红棉树下

红棉树下
红棉树下
林静
2小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　多年前听米哈伊尔．普莱特涅夫（Mikhail Pletnev）弹奏巴赫的Chaconne，气势磅礴，冲击听觉，动人心弦，颠覆了我对此曲的印象，皆因不少钢琴家对此曲的演绎，鲜有以力构成的震撼感。由此，我见识到俄罗斯钢琴家如有白熊之奇力，把整座钢琴化成一整队交响乐团。

　　最近，普莱特涅夫携手德国留声机公司（DG）推出的专辑，收录萧邦与斯克里亚宾各自的《24首前奏曲》，尽显他别树一帜的钢琴艺术。

　　专辑曲目选择已彰显了普莱特涅夫的巧思。萧邦的《24首前奏曲》（Op.28）是钢琴文献中的基石，人人耳熟能详，却也最易落入演绎的窠臼。而斯克里亚宾同体裁的早期作品（Op.11），则像一面光影迷离的镜子，既映照出萧邦的影子，又隐隐透出他后期神秘主义的微光。将二首曲并置，构成了一个关于「影响与演变」的深刻音乐命题。

　　正如我对普莱特涅夫先入为主的印象，他对这两乐曲一些乐句处理方式，让我出乎意料，但窥见其个人的见解，即使初听，未必完全同意，却让我对熟识的乐章有了全新的体会，尤其是其标志性的、如呼吸般的弹性速度（Rubato），以及对内声部细致入微的勾勒，让熟悉的萧邦旋律焕发出前所未有的叙事性与戏剧张力。

　　在斯克里亚宾的作品中，他敏锐地捕捉到那些朦胧的和声色彩与情绪转换，以晶莹剔透的触键与对踏板精妙绝伦的控制，构建出一个既诗意又充满内在紧张度的音响世界。

　　正如他自己所言，其演奏是「本能地」追寻「音符之间」的内涵，这套专辑便是这句话的最佳注脚，也令我深信，古典音乐落入不同大师手下，诠释方法有极多可能，引人入胜。

林静

最Hit
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
影视圈
8小時前
世一好手澳洲骑师麦道朗将于本月二十日周末沙田作告别战，他暂时卜定「帅帅友福」等共十匹坐骑。
麦道朗告别战骑十驹
马圈快讯
11小時前
天王国宝级艺人外父病逝享年75岁 爱妻崩溃痛哭「没有爸爸了」 忆父病榻前老公负责XX
天王国宝级艺人外父病逝享年75岁 爱妻崩溃痛哭「没有爸爸了」 忆父病榻前老公负责XX
影视圈
14小時前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
2025-12-13 14:30 HKT
疑露宿黄大仙天桥3个月 路人心痛：越嚟越冻！帮帮婆婆！ 网民凌晨探访有新发现
疑露宿黄大仙天桥3个月 路人心痛：越嚟越冻！帮帮婆婆！ 网民凌晨探访有新发现｜Juicy叮
时事热话
12小時前
前TVB女星现身名牌幼稚园校运会！升呢百亿少奶专心凑女 嫁入豪门生活堪比皇室成员
前TVB女星现身名牌幼稚园校运会！升呢百亿少奶专心凑女 嫁入豪门生活堪比皇室成员
影视圈
9小時前
昂山素姬儿子担心母亲可能已去世。 路透社
昂山素姬之子忧母亲或已去世 「两年没有消息」
即时国际
6小時前
报道指，8成所谓广东新会陈皮实为「广西陈皮」。央视截图
新会陈皮黑幕︱年份造假1个月变「5年货」 ¥70批发价卖¥500
即时中国
7小時前
Do姐早餐叹街坊烧味名店 超专业食足4款刁钻叉烧 网民：我哋去买全部头头尾尾
Do姐早餐叹街坊烧味名店 超专业食足4款刁钻叉烧 网民：我哋去买全部头头尾尾
饮食
2025-12-14 13:00 HKT
万千星辉颁奖典礼2025十强完整名单公布 视后之争佘诗曼、宣萱大热 罗子溢夺视帝呼声高
01:58
万千星辉颁奖典礼2025十强完整名单公布 视后之争佘诗曼、宣萱大热 罗子溢夺视帝呼声高
影视圈
11小時前
更多文章
林静 - 湄南河的慢板 | 红棉树下
　　上周到曼谷短游，住进河畔的老牌酒店，拉开窗帘，湄南河在眼前展开，浑黄的河水缓缓流着，没有汹涌的波澜，只觉从容不迫。 　　「东方威尼斯」之称，听来有些陈旧的浪漫，但真正置身其间，就会感觉到比喻里的灵气，不在于桥多水巷纵横，而在于那种以水为路、以船为车的生活节奏。 　　每天清晨在河畔早餐时，看着长尾船拖着白色的浪尾，像一把灵巧的剪子，裁开平静的河面；满载货物的长船慢悠悠地走过；公交船在
2025-12-13 02:00 HKT
红棉树下