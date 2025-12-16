林静 - 引人入胜 | 红棉树下

多年前听米哈伊尔．普莱特涅夫（Mikhail Pletnev）弹奏巴赫的Chaconne，气势磅礴，冲击听觉，动人心弦，颠覆了我对此曲的印象，皆因不少钢琴家对此曲的演绎，鲜有以力构成的震撼感。由此，我见识到俄罗斯钢琴家如有白熊之奇力，把整座钢琴化成一整队交响乐团。



最近，普莱特涅夫携手德国留声机公司（DG）推出的专辑，收录萧邦与斯克里亚宾各自的《24首前奏曲》，尽显他别树一帜的钢琴艺术。



专辑曲目选择已彰显了普莱特涅夫的巧思。萧邦的《24首前奏曲》（Op.28）是钢琴文献中的基石，人人耳熟能详，却也最易落入演绎的窠臼。而斯克里亚宾同体裁的早期作品（Op.11），则像一面光影迷离的镜子，既映照出萧邦的影子，又隐隐透出他后期神秘主义的微光。将二首曲并置，构成了一个关于「影响与演变」的深刻音乐命题。



正如我对普莱特涅夫先入为主的印象，他对这两乐曲一些乐句处理方式，让我出乎意料，但窥见其个人的见解，即使初听，未必完全同意，却让我对熟识的乐章有了全新的体会，尤其是其标志性的、如呼吸般的弹性速度（Rubato），以及对内声部细致入微的勾勒，让熟悉的萧邦旋律焕发出前所未有的叙事性与戏剧张力。



在斯克里亚宾的作品中，他敏锐地捕捉到那些朦胧的和声色彩与情绪转换，以晶莹剔透的触键与对踏板精妙绝伦的控制，构建出一个既诗意又充满内在紧张度的音响世界。



正如他自己所言，其演奏是「本能地」追寻「音符之间」的内涵，这套专辑便是这句话的最佳注脚，也令我深信，古典音乐落入不同大师手下，诠释方法有极多可能，引人入胜。



林静