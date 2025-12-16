李纯恩 - 年度汉字 | 好好过日子

日本每年年尾都会由一名清水寺大和尚手书一个年度汉字，这个字是根据一年之中的人心形势而定。前两天刚刚宣布，2025年度汉字为「熊」。



日本熊患突如其来，然后从一地蔓延全国，一时之间好像全日本山里的熊都跑了出来。这是一个很奇怪的现象，连动物学家也不能给出一个准确的答案，只能想像是一种大自然的召唤，不知道甚么东西喊一声，熊都不能老实呆在山里了。日本的政客还带头吃起了熊肉，以后到日本，菜单上除了猪肉鸡肉牛肉马肉之外，还会有熊肉。熊的关注力一下子大增，结果就成了年度汉字。



年度汉字是由日本民众在一些候选的汉字中选出，这次「熊」字得票二万三千多票夺冠，「米」字少了一百八十票屈居排在第二位，风头被熊抢去。



其实在熊出没之前，日本米荒也困扰日本国民良久。一个连早餐都喜欢吃米饭的国家，因为干旱，稻米欠收，米价由此飞涨，以致成了民生大问题。如果不是熊患在下半年突起，2025年日本的年度汉字应该是「米」。不知会不会有一天吃不起米饭了，会有人说：何不食熊肉？



这也是一个心情游戏，其实每个人都可以找出一个属于自己的年度汉字。三百六十五天过去，年尾盘点，经历的事情必有一些值得一记。将每件值得一记的事情化成一个字，再从其中抽出最深刻的一个字，这个就是专属你的「年度汉字」，或喜或哀，如人饮水，冷暖自知。



李纯恩