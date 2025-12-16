金泽培 - 关爱地球 关怀社区 | 「培」伴前行

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

金泽培
2小時前
就气候变化对地球的影响，断断续续还有些争议。对于铁路营运者来说，极端天气的挑战，却绝对是不争的事实。近几年，突如其来的黑色暴雨造成水浸，今年累计打风14次，已刷新1946年以来的纪录，当中还包括两次十号风球。

　　所以推动环保，不仅是因为铁路与生俱来的绿色DNA，亦因为地球的状况与我们的生活息息相关。铁路本身就拥有低碳优势，然而环保之路总能再多走一步。你可能不知道，每班重铁列车停站煞车时，部分的动能都会透过「列车能源再生制动技术」回收为电能，所有列车一年所产生的总电力足够约9万户家庭使用一个月。多年来，我们将列车车厢、车站广告灯厢等更换节能照明，亦推动车站节能、工业电池回收等计划，又将定期打磨路轨与车轮所产生的铁屑与铁粉等回收再造，在公司大大小小的环节中持续引入更多环保元素。

　　我们亦将同样的关心落实到社群。从早年设置无障碍通道、视障人士引导径等，到近年在月台座椅加设扶手、加大指示牌字体便利长者，推出「关爱共乘」App等，都是我们致力打造长者友善与无障碍出行环境的表现。

　　走进社区，我们投放资源培育青少年，透过「港铁小站长」计划及校园讲座，推广乘车安全及铁路知识。就着服务基层、扶助弱势社群，港铁早在20年前成立「铁路人铁路心」义工队，凝聚同事力量，组织多元化社区服务，共同回馈社会。

　　回看这些年，我有幸在不同岗位推动公司环保、共融、关怀弱势社群等措施，并参与见证它们逐步演化为现行覆盖环境、社会及管治的ESG策略，将相关措施更具规模及有系统地融入日常营运。铁路建设原为纾缓路面挤塞的难题，今天港铁的角色也从单纯的交通解决方案，转化为推动城市持续前行的力量，用有温度的服务连结每一位市民。

