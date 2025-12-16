曾安业 - 无私的义工 | 安业兴邦

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

曾安业
2小時前
联合国将「国际义工日」设于每年的12月5日，旨在推动义务工作发展，鼓励各地政府和团体向义工致敬，并嘉许义工的贡献。这个饶富意义的日子，让我回想到不同背景，但同样伟大的一众义工。

　　一个大型运动会得以成功顺利举行，台前的运动员搏尽投入比赛固然受人尊敬，但幕后一众无名义工，包括义工领袖、义工以及青年团体义工，在接受全方位网上或实体培训，以熟悉工作环境与应对突发状况后，积极参与各项工作（涉及现场指引、运动员接待、赛事支援、媒体服务、语言翻译、场馆运作等），在各自负责的领域中默默付出，实值得我们表扬和嘉许。

　　今届全运会及残特奥会部分赛事在香港举行，在启德体育园区及其他场馆积极参与的义工超过1.5万人，大家克尽职守，热心尽责且效率超卓，负责的义务工作发展局和香港志愿者协会策划和推展整个义工计划，组织及协调工作殊不简单，实在功不可没。

关顾社区人人行义

　　担任义工的人士从年纪到背景各有不同，共通点均是责任感强烈、热心服务、无私为社群，而且能配合培训与活动，好像上届在杭州举行的亚运会，本港大学也派出学生代表去当地做义工，加强本港学生对国家发展的了解与认识，让香港青年发挥英语优势，除了体育竞技以外，与亚洲各地青年加强交流。

　　另一方面，全城伤心难过的大埔宏福苑火灾，大火虽无情但人间有爱。全情投入救灾互助的义工们，除了民间无私的义工立即行动，同一时间义务工作发展局在短短数日间收到了超过2.6万名热心人士登记，热心又善心的各界人士随时候命协助受灾市民渡过难关。从为临时居所清洁搬运家具，提供各式各样的医疗服务、身心情绪支援，到法律咨询、保险索偿指导等专业服务，全部有赖各界专业的义工支援。

　　关顾社区，人人行义，这就是无名英雄的无私精神。

曾安业

