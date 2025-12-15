李丞责 - 赤马红羊 多大事发生？ | 李丞责博士玄学信箱

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李丞责
28分鐘前
问：李丞责师傅您好！朋友说未来两年是「赤马红羊」年，过去很多大事件都在赤马红羊年发生，环境会很动荡，我听后开始有点不安，请问如何是好？

　　在玄学与历史的大数据中，其实不单是「赤马红羊」，凡是「马、羊」之年，往往都是气场转角、大事件频发的时段。远的如宋代「靖康之难」、1942年的日占时期、1967年的暴动事件、2003年的Sars疫情等。

　　但凡事有阴必有阳，这些转角之年，往往也是大时代的开端。例如1978、1979年，正是中国改革开放的起步，开启了随后几十年的经济腾飞；而在国际上，1990、1991年冷战结束，互联网开始普及，人类文明迎来了全球化的黄金时代。可见马羊之年更像是一个「重启键」，旧的去，新的来，并非只有灾劫。

　　面对这些数据，我们毋须过度恐慌。用佛学的角度去看，这一切其实正正体现了「无常」——世事必然经历「成、住、坏、空」，没有任何状态是永恒不变的。「无常」二字，听起来消极，其实充满希望。正因为无常，坏的东西才不会永恒，才有机会变好。如同严冬过后，冰雪消融反而滋养了大地，让春天的新芽得以茁壮成长。

　　所以，赤马红羊不是「灾难的标签」，而是 循环的一部分。重点不在于「怕变」，而在于懂不懂得顺势而行。历史告诉我们，每一次大的转换期，都有人受挫，也同时有人因应形势而崛起。既然知道大环境将有波动，我们不应被恐惧瘫痪，而是要学会「预览」局势。

　　想知道丙午马年各方面的具体走势与布局，可参考正热卖中的《相马伯乐》运程书，书中详尽勾勒了未来的局面轮廓，助大家提早筹谋部署。关于在急剧转变的环境当中，具体该如何应变与自处？下期继续探讨。　　 

　　 著名玄学家李丞责博士逢星期一为读者解答风水玄学问题；欢迎电邮至[email protected]，标题请注明「头条日报专栏读者发问」，李丞责博士会抽签回复。
李丞责

