张诺 - 在足尖旋转的文化记忆 | 任意行

当柴可夫斯基的乐章响起，舞台灯光亮起的，不是维也纳的圣诞雪景，而是二十世纪初的香港街头。香港芭蕾舞团改编的《胡桃夹子》，超越节庆装饰，成为一座流动的文化灯塔－－既照亮芭蕾艺术的巅峰，也映照出这城独一无二的身份纹理。



这出「香港版」动人之处，在于它精巧的双重性。一方面，编舞家卫承天为舞者铺展了技艺的星空：独舞段落如钻石切割般精准璀璨，群舞画面似维港夜景般流动壮丽。另一方面，舞台成了香港的文化缩影－－天星小轮的汽笛声中，舞者化身点心精灵跃动；西班牙舞曲响起时，竟是五只孔雀从动植物公园翩然而至。这种「又中又西」的编排，并非简单拼贴，而是让东西方美学在足尖对话，恰如香港这座城市的精神底色。



观众席里，孩子们看到「得得」「加加」胖嘟嘟滚过舞台时的笑声，与长者见到抢包山、飘色重现时弯起眉头，交织成剧场最温暖的风景。当日常生活的文化符号被提炼成艺术语言，观看便成为一场文化认同的仪式。小朋友在虾饺烧卖的舞蹈中认识传统，大人则在张保仔老鼠王的奇幻叙事里重温集体记忆。这种跨越世代的情感连结，让舞台不再只是表演空间，更是传承城市故事的载体。



更值得珍视的是，这部作品展现了经典的开放性。从最初的蛋挞舞狮，到今年新登场的卡通角色，《胡桃夹子》如同文化有机体，随着社会脉搏生长变奏。它证明传统并非凝固的标本，而是可以容纳新意象、回应新时代的活水。港芭连续荣获UNESCO等国际奖项的肯定，正说明这种「在地化创新」如何让百年经典持续绽放当代光华。



这出舞剧最终留下的，不只是掌声与奖座，更是一个启示：真正有生命力的文化传统，永远敢于在经典的乐谱上，谱写属于自己的变奏。



张诺