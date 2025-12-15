KellyChu - 分享诗歌传递喜乐平安 罗淑佩冀为灾民注力量 | Executive日记

昨天是普世基督宗教「将临期」的第三主日，教会传统上以「喜乐」为主题，继续预备纪念耶稣基督降生和带出圣诞节的真正意义。文化体育及旅游局局长罗淑佩分享指，她正好在这次主日崇拜负责带领诗歌敬拜，选择了以「神未曾应许」这首诗歌传递「喜乐」的讯息，期望这首诗歌能与灾民同行，与社会一同踏上复常之路的日子当中，为大家带来一点力量。



罗淑佩说，自己思量了许久，如何可以在大埔火灾之后仍然合宜地传递「喜乐」的讯息，带出平安、盼望之余又能对逝者和灾民带来追思及安慰。



最后，回应牧者关于「靠主喜乐」的经文和讲道，她选择了「神未曾应许」这首诗歌。罗淑佩表示，歌词讲到神没有应许天色常蓝、花儿常开，但祂应许人们「生活有力，行路有亮光，工作得息，试炼得勉励，危难有赖，无限的体谅，不死的爱。」这些都是香港人现在很需要的一份心中平安、心中盼望，有了这些，大家就可以有心中喜乐。



KellyChu