李纯恩 - 毛孩 | 好好过日子

朋友住西贡，屋苑里有洋邻居离港他去，家里养的四只大狗无法跟随，便放出消息寻找领养者。
四只大狗有金毛寻回犬，有拉布拉多，有哈士奇，平时四只一齐在屋苑里遛放，跟邻居的狗都是好朋友。朋友家养一只哥基犬，前些天先领了金毛寻回犬回家跟牠相处，不料哥基见了金毛并不热情，显得有些沮丧，朋友便打算放弃。隔了几天，听说四只大狗已有两只被人领去，但剩下金毛和拉布拉多还没人要，洋邻居已经退租，还有一天一定要搬走，两只还没人认领的大狗决定送去宠物收容所。
朋友于心不忍，马上认领了金毛，然后四处张罗，又找到另一个朋友认领了拉布拉多。两只狗便都有了新家，不用去收容所了。领养那天正好我也在，只见两只大狗似通人性，见了新主人十分乖巧，像孩子一样粘在身边。新旧主人交接的时候，牠们静静坐在一边仰头看看这个看看那个，十分生性。大概这些日子以来狗主一直张罗，毛孩也明白一二。及后到了新家，也表现得十分欢畅，好像放下了心事。朋友家里便也多了一个成员。
看完大狗回家，坐电梯的时候碰到楼上邻居，她有一只柴犬，十二岁，名字跟我家毛孩一样叫拖肥，聊起近况，说前些日子中风了。经过医生抢救治疗，如今正在慢慢恢复，已经可以侧着头自己慢慢喝水，希望假以时日，渐渐好起来。
这些事情在不养宠物的人听来或许觉得不以为然，但只要家有毛孩的人，听了必然留意关心。毛孩进门便是家人，年轻时是你儿女，年岁大了做你长辈，总之开心相处，小心侍候，不会不上心。
李纯恩
