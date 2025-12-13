冯榕榕（Ruby） - 圣诞疗愈小礼物 | 榕榕细语

距离圣诞不到两星期，送礼要有心思、实用兼有品味，确实不容易。与其冒险选择尺寸难捉摸的衣服鞋履，不如从时尚家品、香氛、趣味小物入手，为冬日加添一点多巴胺色彩和治愈能量。



来自巴塞隆拿的DOIY，专门把日常器皿变成充满幽默感的设计物件，从食物造型厨具到具雕塑感的花瓶，统统以原创设计、鲜明色彩和夸张轮廓见称，是送给喜欢打卡、又偏好玩味风格朋友的理想选择。作品既实用又像小型艺术品，放在餐桌或厨房一角，便能即时提升时尚感和愉悦指数。



如果对方是陶瓷控，可留意All the Luck in the World及Qué Rico这两品牌，前者从珠宝美学延伸到家品，陶瓷餐具与烛台以复古轮廓配上手绘花卉与柔和色调，营造温柔而缤纷的居家氛围，容易搭配。Qué Rico则以大胆色彩与俏皮几何图案见称，杯子、花瓶都洋溢西班牙阳光气息，属极具陈列效果的高性价比之选。



来自意大利的Ichendorf Milano则是文青风、极简路线，将传统吹制玻璃工艺结合现代造型，透明薄身的硼矽玻璃上常见细致的小动物或植物立体装饰，既实用又带点童话质感。而旅法日本陶艺家Madoka Rindal的作品，主角是那一张张孔雀蓝色表情小脸，全部以手捏成形，既鬼马又有东方灵性，送给喜欢手作感、偏好小众艺术的朋友最合适。



Côte Bougie来自马拉喀什，是历史悠久的家族香氛品牌，擅长结合摩洛哥传统工艺与现代香气，蜡烛容器多由当地工匠手制，每一件都有温度和故事。由于用上天然蜡和精致器皿，燃点完后能当作摆设或收纳小物，是很有仪式感又具收藏价值的香氛礼物。



喜欢北欧风的，可选Skandinavisk的冬季与圣诞系列，以北欧森林、白雪、极光等意象创作香气，用环保蜡和可再用玻璃容器呈现出低饱和、静谧的节日氛围。JUL、SNÖ等人气香味把姜饼、香料橙、冷杉、冰雪中的莓果凝缩成空间气味，点燃一刻就像置身北欧冬夜。



美国品牌Paddywax则走故事感和器皿设计路线，每个系列从一个主题或场景出发，再配上可重用的特色容器，所有蜡烛都以大豆蜡手工浇注，兼顾香气与可持续理念。而英国品牌Aery Living近年渐受重视，主打100%植物蜡、纯素及可回收包装，偏向简约疗愈路线，适合作为入门级香氛礼盒，让收礼人一试便爱上在家点蜡烛的习惯。



无论是色彩缤纷的陶瓷与玻璃，还是充满故事的香氛蜡烛与趣味小物都有个共通点：同为高「多巴胺」指数的生活设计，在视觉与嗅觉上释放愉悦感。把这些小物带回家，点起蜡烛，端起花色马克杯，看着餐桌上俏皮的器皿，心情自然松弛下来。



冯榕榕（Ruby）