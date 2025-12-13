Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

谭纪豪 - 何处是乐土？ | 无名指

谭纪豪
3小時前
生活 专栏
　　今年去了几次台湾，觉得和上世纪我初次踏足已有很大变化，而且越来越好，岂知这日在台北遇到个「话痨」的士司机，跟我抱怨台湾的糟心事，竟从蒋经国时期说起，更绝望到要移民马来西亚。我没敢跟他说，我的马拉华侨朋友感叹家乡难发展，宁愿跑到香港从头做起，偏偏香港这几年正值移民潮，几十万人走了，多数去了英国，但人家也不好过，正酝酿大幅加税，英国人也想移民……

　　你睇人好，人睇你好。于是全世界移来移去，翻过一座山才发现山的另一边不外如是，于是又翻下一座山，或索性原路返回。有时去旅行，也会觉得当地某些东西真好，怎么香港那些差，偶尔甚至有「不如搬过来」的想法，但移民或旅居有诸多琐事处理，想起就心烦。既然人搬不过去，可否把人家优点搬回香港呢？

　　在上海，连老太太都把干垃圾和湿垃圾分得清清楚楚，香港搞了那么多年垃圾分类还是迷迷糊糊，「垃圾征费」更遥遥无期，实在很尴尬。我去台湾每晚都逛夜市，其实「夜市经济」才搞了40年，但做到遍地开花，香港的夜缤纷口号叫了几个月之后，好像只剩一段庙街的小食摊，还不如原来坐在马路边食海鲜有特色。再看首尔近年整合市内健行资源颇有成效，既鼓励全民运动，亦连结景点发展旅游，一箭双雕。反观香港推广「四山」，都是既有路段，其中山顶和昂坪本来就是热门景点，政府计划用一年半时间，加设路标和旅游资讯牌……

　　这个世界有乐土吗？也许没有，但是我们值得更好的香港。（IG︰tamkeiho）

资深唱片人兼乐迷
谭纪豪

