林静 - 湄南河的慢板 | 红棉树下

上周到曼谷短游，住进河畔的老牌酒店，拉开窗帘，湄南河在眼前展开，浑黄的河水缓缓流着，没有汹涌的波澜，只觉从容不迫。



「东方威尼斯」之称，听来有些陈旧的浪漫，但真正置身其间，就会感觉到比喻里的灵气，不在于桥多水巷纵横，而在于那种以水为路、以船为车的生活节奏。



每天清晨在河畔早餐时，看着长尾船拖着白色的浪尾，像一把灵巧的剪子，裁开平静的河面；满载货物的长船慢悠悠地走过；公交船在两岸码头停靠，吞吐着熙攘的人群。水的阻隔，天然地缓慢了脚步。一切陆地上的匆促与焦躁，到了这里，都被这脉脉的流水吸收、化开了。



黄昏时两岸的灯火一盏盏亮起，原来12月的曼谷也会有秋意，一杯在手，晚风渐凉，慢慢享受璀璨的夜色。但也不要轻视这河的威力，早上潮涨时，河水会涌上临河的用餐区，上落船也要涉水，酒店也建议不要乘坐长窄的小船漫游。



还好对岸的ICONSIAM暹罗天地有号称最大的室内水上市场，可尽情享受泰式生春卷、米粉汤、粿条、青木瓜、船面等泰式小食，酒店有专船来回，就像去了一趟水上市场！



林静