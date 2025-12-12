李纯恩 - 吃在上海 | 好好过日子

朋友圣诞节去上海度假，问我有甚么餐厅饭店介绍。



在上海，早餐可以吃碗面。上海的面馆早上五点多六点就开门了。我常去的一间叫「大眼面馆」，在上海有不少分店，上网一查就知道。这间面馆的「面浇头」每碗都是现炒的，我每次去必吃他们的「大肠面」，面汤浓郁，大肠炒得特别入味，26块钱一碗，如嫌大肠不够，再加26块钱单炒一份大肠，足矣。「大眼面馆」旁边还有「大眼包子」，是同一间店，2块5毛钱一个鲜肉大包好吃极了。面馆开到凌晨四点，不去吃早餐也可以吃消夜。



「佳家汤包」现包现蒸的小笼包是我每次去上海必食之物，现在是大闸蟹季节，他们的蟹粉小笼包真是一绝。这次刚到上海就去吃了一次，临上飞机前忍不住又吃一次。「佳家」总店在黄河路，人多时要排队。我喜欢去静安寺后面的「晶品商场」美食广场的分店，每天早上十点开门，不用等位。



天平路「老吉士」的上海菜是一流的，如果订到位，不要错过。他们在新天地有间店叫「吉士星座」（就是以前的「新吉士」），那里的上海菜也十分好，好得我一星期连吃了两顿。至于甚么菜好吃，到了店里找他们的王经理，问他我吃过甚么就可以了。镇宁路的「福1088」也是好得无话可说的上海菜馆，他家的熏鱼已成经典，以前用青鱼做，这次去改成用䲝鱼做，口感味道更上一层楼，吃过了念念不忘。



武康路的「龙门阵」是上海最佳川菜馆，这次去吃了两道非常惊喜的新菜，一道是「豆苗炒猪肝」，一道是「韭黄炒腰花」，真是吃过忘不了。「龙门阵」是川菜馆加酒吧，吃饭前可以先去喝一杯，那里临街有个大阳台，阳台外是漂亮的法国梧桐树，梧桐树下是优雅的武康路，叫一杯店里著名的罗勒鸡尾酒，凭栏轻啜，那种风情，也只有上海了。



李纯恩