黄诗诗 - Clé de Peau Beauté × 香港瑞吉酒吧圣诞鸡尾酒 | 诗诗酒乐园

圣诞佳节将至，虽然大家内心仍然为火灾感到难过，但同样地亦要珍惜眼前人，爱在当下，就借着这佳节跟至爱亲朋聚一聚。早前出席了Clé de Peau Beauté联乘香港瑞吉酒吧呈献限量版Dreams Express星璨梦航系列的鸡尾酒体验。护肤品配鸡尾酒？到底会是甚么feel？



是次合作灵感源自Clé de Peau Beauté限量版Dreams Express星璨梦航系列——一位女孩在梦境的牵引下，登上星璨梦航列车，穿梭于梦幻森林与璀璨星河之间，在灵兽引领中探索深藏于内心非凡力量。而香港瑞吉酒店的瑞吉酒吧幻化为梦境入口，见证调酒艺术与护肤美学的动人交融。由Dreams Express Collection带出的鸡尾酒酒单，拣2杯限定鸡尾酒或无酒精鸡尾酒（共3款有酒精及2款无酒精鸡尾酒），配上3款小食，包括鱼子酱牛肉他他、炸虾及棒棒糖甜点，价格为HK$688，仲有Clé de Peau Beauté品牌的小礼品作礼物，真的性价比极高！整体鸡尾酒或无酒精鸡尾酒都充满不同的果香，很易入口。在这充满节日气氛的环境下，相约闺蜜庆祝佳节chill下很夹！鸡尾酒单中我较喜欢Gin-based的Radiant Reflections，充满草本植物及黑莓等香气。活动席间还跟酒吧经理Paul学整鸡尾酒，好好玩！另外还有机会感受Clé de Peau Beauté护肤品的质感，试用完皮肤即刻弹番！跟闺蜜恭贺佳节放松一下，绝对是一个好选择！期间限定鸡尾酒体验至12月31号！Cheers！

葡萄酒及烈酒作家、酒评人及电视节目主持，分享品酒游历及体验。



葡萄酒及烈酒作家

酒评人及电视节目主持

黄诗诗