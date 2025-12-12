张诺 - 《献灯使》 | 任意行

多和田叶子是长期旅居德国的日本作家，不仅以日语创作，也直接用德语书写，这种双语创作的才华使她成为日本文坛极具国际知名度的「越境作家」。



《献灯使》是反乌托邦小说，以未来日本为背景，描绘了一个经历大灾难后的国度。书中世界令人震惊，老人被剥夺了死亡的权利，活过百岁依然健康；孩子们却脆弱得连穿衣服、步行到学校的气力也没有。日本陷入锁国状态，外来语、汽车、互联网都从生活中消失，日本国内可以生产粮食水果的地方都严格限制其他人移居以保障当地人生活，东京因为没有适合地方种植粮食，已渐渐变为废墟。



故事围绕著曾祖父义郎与曾孙无名这对祖孙的生活。义郎这代老人必须面对「为儿孙们送葬的恐怖课题」，而无名则代表了黑暗世界中的一丝希望。小说结尾，无名被选为「献灯使」--这个词的日文发音同「遣唐使」，寓意像古代日本向外学习般，将年轻人送往海外寻求再生之道。



这部作品其实是多和田叶子对日本311大地震与福岛核灾的回应。她以文学之笔，探讨灾难后人类的生存状态与社会未来，被誉为「灾后文学的顶点」。



书中所描绘的世界或多或少已经来临。在很多地方年长的退休人士是较富裕的一群，新冠疫情加速了经济转型，高学历的青年人都找不到理想的工作，又预计人工智能将会取代很多工种，难免会感到前路无助，就像曾孙无名简单如穿衣走路也感吃力。幸好多和田叶子笔下不仅是末世的灰暗，更有穿越废墟的希望。



张诺