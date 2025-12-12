Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

邓达智 - 蒜头醋 | 智智乐GO

智智乐GO
智智乐GO
邓达智
3小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　每次跟好友，元朗「传面世家」老板王荣光在他的著名食堂啡聚，必被安排不同的贴地美食「养肥」之外，临离别，必有窝心手信；自腌梅酒、青梅醋、靓料XO酱……近期光师傅不安排，在下也会毫不客气要求达人送我Handmade「蒜头醋」。

　　疫情以来，要求家中印尼姐姐，清晨将两三颗蒜头切薄片，用室温水浸盖两小时左右，隔渣饮用。功能是消毒呼吸器官；除了作为最基本的防疫小动作，蒜头一直都是健体好东西。

　　那些年在青岛出任「山东外贸抽纱公司」设计顾问，走遍半个山东省，看到进入90年代之前，还算相当朴素的民间生活不同细节；不论农民还是工人，中饭时份，劳动人民左手揸大只原始面（南方人一般叫面条作面，吃麦面为主的北方人，「面」是小麦的制成品，清楚列明：面包、面条、馒头……）微微黄色的馒头，右手窝着一大撮去皮蒜头粒，一啖馒头一粒蒜头，吃个不亦乐乎；曾经体验尝试，馒头入口软韧刚好，原始面香扑鼻，蒜头辛辣融和到馒头一起吃，刚刚好！

　　奇怪在于不论西方或东方，都认定蒜头具备驱魔辟邪作用。去除邪魔妖力似乎有效，吃馒头饮酒都加蒜头的民众，明显健硕且劳动力十足；冬天那么冷，都被顶住了。

　　光师傅自腌蒜头醋的方便好处，味香且纯，用作沙律酱汁，300%优胜比下了糖分较高的意大利陈醋。大概两年前决定放弃吃用甜度高的水果；多年习惯，也是一般人的认知错误：果糖不是一般白砂糖，果糖属健康糖！营养师告诫：水果吃得不适其所，果糖对身体亦无益，尤其果汁；从商店买回来一盒盒一瓶瓶Pack好的果汁最坏，简直是糖水。自己家中鲜榨出来的果汁，营养成分比较高，不过糖的成分也不低！

　　自此之后，家中两个雪柜，一边放姐姐吃的水果，另一边常备在下严谨选择：洋葱、甘笋、青瓜、椰菜、牛油果、蓝莓、黑豆，还有为我治疗膝患的广州羌族医师制作的熟地圆，部分材料用开水烫过；加入流心蛋，最后光师傅的蒜头醋连蒜头，制作笔者每天必吃非生冷的恒温沙律。

邓达智

最Hit
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
社会
9小時前
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
01:04
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
影视圈
15小時前
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪生忌获追衔 女友哀悼「生日快乐，梦中见」
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪生忌获追衔 女友哀悼「生日快乐，梦中见」
突发
7小時前
文化体育及旅游局局长罗淑佩（中）、马会行政总裁应家柏（右二）、香港公司治理公会会长司马志（左二）、港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐（左一），及廉政公署防止贪污处助理处长王嫣（右一）出席体育管治及诚信国际论坛。
马会支持国际论坛　维护体育廉洁公正
社会资讯
20小時前
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
饮食
2025-12-10 15:31 HKT
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
影视圈
13小時前
TVB「黑仔绿叶」内地拍剧陷欠薪风波 同组演员喊蚀埋车钱 曾卷欠债风波遭冒名做担保人
TVB「黑仔绿叶」内地拍剧陷欠薪风波 同组演员喊蚀埋车钱 曾卷欠债风波遭冒名做担保人
影视圈
12小時前
六合彩搅珠结果︱头奖一注中 幸运儿擸逾8200万 即刻入嚟对冧巴！
六合彩搅珠结果︱头奖一注中 幸运儿擸逾8200万 即刻入嚟对冧巴！
社会
8小時前
TVB「落难咪神」胸压上位小生尺度极大 超低胸尽显迫爆身材 男神抖大气硬晒軚
TVB「落难咪神」胸压上位小生尺度极大 超低胸尽显迫爆身材 男神抖大气硬晒軚
影视圈
14小時前
富丽敦海洋公园酒店自助睌餐12折！$176/位起任食龙虾/阿拉斯加蟹脚/肉眼扒 圣诞假都有得食！
富丽敦海洋公园酒店自助睌餐12折！$176/位起任食龙虾/阿拉斯加蟹脚/肉眼扒 圣诞假都有得食！
饮食
10小時前
更多文章
邓达智 - COVA 圣诞蛋包 | 智智乐GO
　　圣诞蛋包Panettone西方节庆悠久之恩物。考究出处，意大利人普遍相信源自北部米兰。500年前，名为Toni的整饼师傅炮制甜品期间，焗过火，成为外表微焦，内容包含蜜饯干果粒的蛋包。Toni之名配合意大利面包Panne：Pan de Toni（Toni的面包）；Panettone声名鹊起。近百多年渐渐成为不单止意大利，甚至整个东南欧、南欧、西南欧、加拿大、美国、澳洲及南美洲（尤其人口占60%意
2025-12-05 02:00 HKT
智智乐GO