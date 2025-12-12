邓达智 - 蒜头醋 | 智智乐GO

每次跟好友，元朗「传面世家」老板王荣光在他的著名食堂啡聚，必被安排不同的贴地美食「养肥」之外，临离别，必有窝心手信；自腌梅酒、青梅醋、靓料XO酱……近期光师傅不安排，在下也会毫不客气要求达人送我Handmade「蒜头醋」。



疫情以来，要求家中印尼姐姐，清晨将两三颗蒜头切薄片，用室温水浸盖两小时左右，隔渣饮用。功能是消毒呼吸器官；除了作为最基本的防疫小动作，蒜头一直都是健体好东西。



那些年在青岛出任「山东外贸抽纱公司」设计顾问，走遍半个山东省，看到进入90年代之前，还算相当朴素的民间生活不同细节；不论农民还是工人，中饭时份，劳动人民左手揸大只原始面（南方人一般叫面条作面，吃麦面为主的北方人，「面」是小麦的制成品，清楚列明：面包、面条、馒头……）微微黄色的馒头，右手窝着一大撮去皮蒜头粒，一啖馒头一粒蒜头，吃个不亦乐乎；曾经体验尝试，馒头入口软韧刚好，原始面香扑鼻，蒜头辛辣融和到馒头一起吃，刚刚好！



奇怪在于不论西方或东方，都认定蒜头具备驱魔辟邪作用。去除邪魔妖力似乎有效，吃馒头饮酒都加蒜头的民众，明显健硕且劳动力十足；冬天那么冷，都被顶住了。



光师傅自腌蒜头醋的方便好处，味香且纯，用作沙律酱汁，300%优胜比下了糖分较高的意大利陈醋。大概两年前决定放弃吃用甜度高的水果；多年习惯，也是一般人的认知错误：果糖不是一般白砂糖，果糖属健康糖！营养师告诫：水果吃得不适其所，果糖对身体亦无益，尤其果汁；从商店买回来一盒盒一瓶瓶Pack好的果汁最坏，简直是糖水。自己家中鲜榨出来的果汁，营养成分比较高，不过糖的成分也不低！



自此之后，家中两个雪柜，一边放姐姐吃的水果，另一边常备在下严谨选择：洋葱、甘笋、青瓜、椰菜、牛油果、蓝莓、黑豆，还有为我治疗膝患的广州羌族医师制作的熟地圆，部分材料用开水烫过；加入流心蛋，最后光师傅的蒜头醋连蒜头，制作笔者每天必吃非生冷的恒温沙律。

邓达智