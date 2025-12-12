冯应谦 - 天然草本染发新体验 | 花样男教授

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　有白头发，本来染发就能解决问题，但总担心染发剂里化学成分太多，怕对头皮太刺激、引起敏感，所以我通常都隔几个月才染一次。最近经朋友介绍，知道有一间专门用纯天然草本染发剂的发型屋，于是就去试了一下。

　　想遮盖白头发，原来并不是把「黑色素」直接染进发丝，而是把绿色的草本染发剂均匀涂在头发上。最神奇的地方是，染完当下，白头发竟然变成了绿色。专业染发哥哥说，草本精华会慢慢渗入发芯，经过一两天，植物成分氧化后，头发颜色自然会变深。果然，两天后白发就几乎看不见了。

　　整个染发流程大约一个半小时，当中有半小时是「焗色」时间，我还可以舒服地躺着休息。然后就是冲洗，这时会发现有些白发还没完全变色，还要再来15分钟的「补色」，最后再用发油锁色。洗头也是用天然洗发水，不止保护头发，草本成分还能舒缓头皮。吹干后，染发哥哥还特地在我头皮上涂了营养液，说是帮助头发生长。

　　总结来说，这种有机天然草本染发，更像是一个头皮、头发的护理疗程，和以往担心染发伤头皮的经验完全不同。唯一要坚持的是，它不像化学染发那样能维持两三个月，有机染发通常需要每个月剪发后就要重染一次。毕竟天然的东西，需要时间和耐心慢慢养成。

