KellyChu - 浅水湾the pulse化身冬日乐园 3米高「趣怪圣诞树」等你唤醒 | Executive日记

浅水湾滩畔商场the pulse明起化身温暖又充满惊喜嘅冬日乐园Wiggle-Whistle Xmas！商场设全港首棵「最趣怪的圣诞树」，只要转动身旁嘅礼物盒，呢棵3米高互动圣诞树WishWiggle Tree就会即时被「唤醒」，眨动LED大眼、俏皮摇摆树身，并高歌 「Wish Your Dream Come True」，将大家嘅愿望一一点亮，欢乐满FUN！



趣事点止得一件，商场2楼另有1.6米高嘅巨型Hearty Hat，呢顶红白圣诞帽其实系一个「愿望侦测器」：只要对住旁边嘅愿望侦测喇叭讲出你嘅愿望，佢身后嘅「 HOHOHO」灯牌就会按你嘅真挚程度变换色彩，与你一同分享节日喜悦。再走到西翼嘅PEEKABOO门口，更会发现一只可爱又神秘嘅Wishful Sock，虽然佢外表看似普通圣诞袜，其实系圣诞老人嘅愿望精灵，正等待大小朋友们前来诚心Make a Wish。商场活动期间更有多个亲子工作坊和消费礼遇，陪伴大家过一个充满正能量嘅欢乐圣诞。



KellyChu