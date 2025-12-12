Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 浅水湾the pulse化身冬日乐园 3米高「趣怪圣诞树」等你唤醒 | Executive日记

Executive日记
Executive日记
KellyChu
3小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　浅水湾滩畔商场the pulse明起化身温暖又充满惊喜嘅冬日乐园Wiggle-Whistle Xmas！商场设全港首棵「最趣怪的圣诞树」，只要转动身旁嘅礼物盒，呢棵3米高互动圣诞树WishWiggle Tree就会即时被「唤醒」，眨动LED大眼、俏皮摇摆树身，并高歌 「Wish Your Dream Come True」，将大家嘅愿望一一点亮，欢乐满FUN！

　　趣事点止得一件，商场2楼另有1.6米高嘅巨型Hearty Hat，呢顶红白圣诞帽其实系一个「愿望侦测器」：只要对住旁边嘅愿望侦测喇叭讲出你嘅愿望，佢身后嘅「 HOHOHO」灯牌就会按你嘅真挚程度变换色彩，与你一同分享节日喜悦。再走到西翼嘅PEEKABOO门口，更会发现一只可爱又神秘嘅Wishful Sock，虽然佢外表看似普通圣诞袜，其实系圣诞老人嘅愿望精灵，正等待大小朋友们前来诚心Make a Wish。商场活动期间更有多个亲子工作坊和消费礼遇，陪伴大家过一个充满正能量嘅欢乐圣诞。

KellyChu

最Hit
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
社会
9小時前
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
01:04
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
影视圈
15小時前
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪生忌获追衔 女友哀悼「生日快乐，梦中见」
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪生忌获追衔 女友哀悼「生日快乐，梦中见」
突发
7小時前
文化体育及旅游局局长罗淑佩（中）、马会行政总裁应家柏（右二）、香港公司治理公会会长司马志（左二）、港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐（左一），及廉政公署防止贪污处助理处长王嫣（右一）出席体育管治及诚信国际论坛。
马会支持国际论坛　维护体育廉洁公正
社会资讯
20小時前
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
饮食
2025-12-10 15:31 HKT
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
影视圈
13小時前
TVB「黑仔绿叶」内地拍剧陷欠薪风波 同组演员喊蚀埋车钱 曾卷欠债风波遭冒名做担保人
TVB「黑仔绿叶」内地拍剧陷欠薪风波 同组演员喊蚀埋车钱 曾卷欠债风波遭冒名做担保人
影视圈
12小時前
六合彩搅珠结果︱头奖一注中 幸运儿擸逾8200万 即刻入嚟对冧巴！
六合彩搅珠结果︱头奖一注中 幸运儿擸逾8200万 即刻入嚟对冧巴！
社会
8小時前
TVB「落难咪神」胸压上位小生尺度极大 超低胸尽显迫爆身材 男神抖大气硬晒軚
TVB「落难咪神」胸压上位小生尺度极大 超低胸尽显迫爆身材 男神抖大气硬晒軚
影视圈
14小時前
富丽敦海洋公园酒店自助睌餐12折！$176/位起任食龙虾/阿拉斯加蟹脚/肉眼扒 圣诞假都有得食！
富丽敦海洋公园酒店自助睌餐12折！$176/位起任食龙虾/阿拉斯加蟹脚/肉眼扒 圣诞假都有得食！
饮食
10小時前
更多文章
M+博物馆明起举办展览「赵无极：版艺匠心」。
KellyChu - 赵无极180件「匠心」杰作明起M+展出 | Executive日记
　　西九文化区M+博物馆明天起至明年5月3日，将于地下大堂展厅举行特别展览「赵无极：版艺匠心」，是亚洲首个聚焦法籍华裔艺术家赵无极版画作品的大型回顾展，不失为公众了解这位版画大师及其创作的良机。 　　赵无极(1920-2013)为20世纪中后期享负盛名的抽象艺术大师，他年少时浸淫于中国绘画和书法，1948年移居巴黎后开始接触到版画，并发展出标志性的抒情抽象，形成独特艺术类型。 　　赵无
3小時前
Executive日记
网民深切感受到店主邱伯「好爱惜啲遮」。
KellyChu - 匠人级工艺与暖心人情味成追忆 深水埗183年「遮王」新艺城月底结业 | Executive日记
　　本港不少老字号随着时代变迁都相继消失于我们生活之中。位于深水埗有「遮王」之称嘅「新艺城」宣布本月底结束营业，消息引起网民纷纷表达不舍。新艺城在清朝道光22年间于广州创立，拥有183年历史，有网友表示伞店历史悠久、款式齐全，把把遮都襟用，其伞骨设计更是无得顶，可抵御强风吹袭都不烂，对于如此工艺即将消逝，深感惋惜。 　　新艺城系本港少数仍提供修伞服务嘅传统老店，雨伞款式由实惠到高档级数都应有
2025-12-11 02:00 HKT
Executive日记