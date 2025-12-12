Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 太古地产白色圣诞市集开幕 为火灾默哀 罗淑佩：逐渐走出阴霾 感受片刻安慰 | Executive日记

Executive日记
Executive日记
KellyChu
3小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　随着圣诞活动复常，太古地产「白色圣诞市集」昨晚起一连4日回归太古坊。Kelly去到现场，人头涌涌，见文体旅局局长罗淑佩到来任主礼嘉宾，佢同大会一起为大埔火灾默哀，发言时指呢个市集提供机会让大家重拾熟悉的气氛，感受片刻的轻松和安慰。

　　罗淑佩话，市集充分体现圣诞嘅意义，包括爱、和平、希望，同埋凝聚社区共享美好时光嘅重要性。随着大家逐渐走出火灾嘅阴霾，市集提供机会让大家重拾熟悉的气氛，感受片刻的轻松和安慰。佢衷心感谢太古地产对有需要人士的慷慨支持和援助。

　　罗局长又到市集撑本地文创，欣赏多个由香港原创品牌经营的零售摊位，其中Well Voyaged Amy Lai运用独特卷纸工艺，并以香港地道产物为灵感－－如蛋挞、茶楼点心、唐楼信箱、发廊灯筒等，制成耳环、袖扣与胸饰，吸引罗局长嘅目光。

　　太古地产行政总裁彭国邦表示：「白色圣诞市集是太古地产回馈社区的珍贵传统。在这艰难时刻，我们希望与大埔火灾受影响人士携手同行，为社区带来希望与团结的力量。」

KellyChu

罗淑佩参观本地年轻人手作品。
罗淑佩参观本地年轻人手作品。
最Hit
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
社会
9小時前
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
01:04
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
影视圈
15小時前
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪生忌获追衔 女友哀悼「生日快乐，梦中见」
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪生忌获追衔 女友哀悼「生日快乐，梦中见」
突发
6小時前
文化体育及旅游局局长罗淑佩（中）、马会行政总裁应家柏（右二）、香港公司治理公会会长司马志（左二）、港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐（左一），及廉政公署防止贪污处助理处长王嫣（右一）出席体育管治及诚信国际论坛。
马会支持国际论坛　维护体育廉洁公正
社会资讯
20小時前
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
饮食
2025-12-10 15:31 HKT
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
影视圈
13小時前
TVB「黑仔绿叶」内地拍剧陷欠薪风波 同组演员喊蚀埋车钱 曾卷欠债风波遭冒名做担保人
TVB「黑仔绿叶」内地拍剧陷欠薪风波 同组演员喊蚀埋车钱 曾卷欠债风波遭冒名做担保人
影视圈
12小時前
六合彩搅珠结果︱头奖一注中 幸运儿擸逾8200万 即刻入嚟对冧巴！
六合彩搅珠结果︱头奖一注中 幸运儿擸逾8200万 即刻入嚟对冧巴！
社会
8小時前
TVB「落难咪神」胸压上位小生尺度极大 超低胸尽显迫爆身材 男神抖大气硬晒軚
TVB「落难咪神」胸压上位小生尺度极大 超低胸尽显迫爆身材 男神抖大气硬晒軚
影视圈
14小時前
富丽敦海洋公园酒店自助睌餐12折！$176/位起任食龙虾/阿拉斯加蟹脚/肉眼扒 圣诞假都有得食！
富丽敦海洋公园酒店自助睌餐12折！$176/位起任食龙虾/阿拉斯加蟹脚/肉眼扒 圣诞假都有得食！
饮食
10小時前
更多文章
M+博物馆明起举办展览「赵无极：版艺匠心」。
KellyChu - 赵无极180件「匠心」杰作明起M+展出 | Executive日记
　　西九文化区M+博物馆明天起至明年5月3日，将于地下大堂展厅举行特别展览「赵无极：版艺匠心」，是亚洲首个聚焦法籍华裔艺术家赵无极版画作品的大型回顾展，不失为公众了解这位版画大师及其创作的良机。 　　赵无极(1920-2013)为20世纪中后期享负盛名的抽象艺术大师，他年少时浸淫于中国绘画和书法，1948年移居巴黎后开始接触到版画，并发展出标志性的抒情抽象，形成独特艺术类型。 　　赵无
3小時前
Executive日记