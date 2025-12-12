KellyChu - 太古地产白色圣诞市集开幕 为火灾默哀 罗淑佩：逐渐走出阴霾 感受片刻安慰 | Executive日记

随着圣诞活动复常，太古地产「白色圣诞市集」昨晚起一连4日回归太古坊。Kelly去到现场，人头涌涌，见文体旅局局长罗淑佩到来任主礼嘉宾，佢同大会一起为大埔火灾默哀，发言时指呢个市集提供机会让大家重拾熟悉的气氛，感受片刻的轻松和安慰。



罗淑佩话，市集充分体现圣诞嘅意义，包括爱、和平、希望，同埋凝聚社区共享美好时光嘅重要性。随着大家逐渐走出火灾嘅阴霾，市集提供机会让大家重拾熟悉的气氛，感受片刻的轻松和安慰。佢衷心感谢太古地产对有需要人士的慷慨支持和援助。



罗局长又到市集撑本地文创，欣赏多个由香港原创品牌经营的零售摊位，其中Well Voyaged Amy Lai运用独特卷纸工艺，并以香港地道产物为灵感－－如蛋挞、茶楼点心、唐楼信箱、发廊灯筒等，制成耳环、袖扣与胸饰，吸引罗局长嘅目光。



太古地产行政总裁彭国邦表示：「白色圣诞市集是太古地产回馈社区的珍贵传统。在这艰难时刻，我们希望与大埔火灾受影响人士携手同行，为社区带来希望与团结的力量。」



KellyChu

罗淑佩参观本地年轻人手作品。