郭志仁 - 多谢正印成全 | 九宫格

九宫格
九宫格
郭志仁
3小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　金融界R先生，正印女友是典型内向I型人，安静、恋家、不爱热闹，更怕应酬。这样的性格，令R先生有机可乘，让另一位「情人」得以名正言顺，陪他出席大大小小的场合。  

　　无论是机构酒会还是朋友饭局，正印女友总是笑着婉拒：「你去啦，我喺屋企煲剧就得。」对她来说，与其在人群中寒暄，不如在家泡一杯茶看一套剧，世界井然安静。偏偏，R先生的社交生活繁盛得如蜘蛛网，饭局、演唱会、话剧、讲座，通通都有兴趣。

　　最近，每次R先生出现的场合，都多了一位固定伴侣，一位习惯在陌生人中自信微笑、谈吐自然的情人。她不是正印，但看起来却比正印更称职。同事朋友都见过这位情人，也喜欢这样奇妙的平衡，大家不必再费神记住，哪一次饭局是正印、哪一次是情人，也不用冒着口误风险替他圆谎。  

　　正印女友的内向，成了坏男人最理想的掩护，大时大节不用找借口分身。圣诞临近，他都可以理直气壮陪情人。那条总让人头痛的分界线，早已由女友亲手擦掉。 

　　各位内向的 I 人要谨记，无论你多怕人，也请偶尔出席另一半的聚会，让朋友知道你见过你。这不但是陪伴，更是为自己留下一个位置，划下实在界线。当你选择不在场，总会有人替你出现。 

　　「女友一走过，邻坐空位都可以坐一坐。」陈慧琳－－《最佳位置》

郭志仁

