Titus - 「执平货」 | 表奇立异

表奇立异
表奇立异
Titus
3小時前
专栏
　　许多外国人对亚洲人都有一个普遍的刻板印象，甚至不少亚洲的栋笃笑艺人也曾在表演中提及：那就是亚洲人，尤其是上一辈，特别喜欢贪小便宜，最爱「执平货」。的确，不论在任何事情上，亚洲人都比较著重开支与价值之间的比例，总希望以最少的金钱换取最大的价值。其实，有谁不想呢？

　　「价值」是很主观的，而且会随着环境，时间，或喜好易变。举个例子，我的第一只手表意义非凡，可说是无价之，但对其他人来说也许是平凡无奇。又例如一块普通的面包，当你处身荒山野岭，又肚饿时，那份面包的价值就变得很高了。在手表的层面，某程度上都是一样的。有人愿意高价竞投，只为满足情怀；也有人「俾多一蚊都不肯」。而这就是拍卖会存在的意义，让「价值」由当下的买家共同定义。

　　11月是拍卖会非常精彩的一个月，因为除了有网上拍卖，还有实体现场拍卖。规模会比较大些。规模越大，吸引力越大，拍卖的表款自然更有趣。我有幸被邀请到不同的拍卖会展览，欣赏他们的拍卖表款，真是大开眼界。

　　过去一直关注拍卖会却迟迟未踏出第一步；今次我看中了一只芝柏的三桥陀飞轮，终于行了勇敢的一步，参加了拍卖。兴奋的我，虽然因工作未能亲身出席拍卖会，但全程都有看网上直播及在实时网上拍卖。每只表平均竞投一至两分钟，真的不能眨眼。最后，期望很高的我却空手而回，因为价钱很快已经超越我的心仪价钱了。

　　令我惊讶的是，在拍卖会当中，我看到很多表款在市场以下的价钱成交。在这资讯价格透明的市场还有低于市价的交易，我想，大概只会拍卖会才找到吧。拍卖会就像自成一格的小宇宙，那一刻的情绪、竞争、犹豫与果断，都能影响成交价。或许，这正是拍卖的魅力所在；价值不仅在于物，而在于人。所以下次不妨留意一下拍卖会，你永远不知道下一个「执平货」的幸运儿会不会就是你。

Titus

