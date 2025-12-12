林靖风 - 咒术回战：涩谷事变x死灭回游 | 优雅以后

《剧场版咒术回战涩谷事变x死灭回游先行上映》精简地让观众重温「涩谷事变」的剧情，同时以华丽的打斗开展新的章节。特别是胀相与禅院于隧道内对决的描绘，呈现了制作团队对于打斗节奏的掌握。乙骨对虎杖说：「因为我重视的那些人都很重视你。」这一句话开展了「死灭回游」的剧情主轴，每一个角色都有着自己在乎和需要照顾的人，不再只是单纯地为了自己而活。



我们会为一对情侣的争吵而停下脚步，原因是想要重温小时候的狂妄。人们很少在公众地方吵架，因为我们应该感到羞耻。羞耻感控制着我们，不让我们释放真正的本性；在乎别人的眼光，也意味着我们清楚明白自己的身份是透过他人的看法所组成的。在大街上吵架就是把自己的本性凌驾于他人之上，只有在那一刻人们才真正摒除了对「成为自己」的限制。争执中那一丝哽咽会让围观者想起小时候也曾经为了生存而挣扎，而出生的那一刻，大概也是我们唯一真正努力的时候－－人生其余的时间也只不过是在弥补各种过错。



我们以为自己一直在注视那对情侣的争吵场面，才蓦然发现原来目光始终停留在他们身旁的人身上。倘若无法厘清事情的全貌，也只好沉醉于混乱的片面。



林靖风