李纯恩 - 东北地名 | 好好过日子

网上有个东北女孩说东北的旅游业为甚么没有南方好，原因是地名都起得太随意。她举例子说：本溪有「阴魂沟」，丹东有「蛤蟆塘」，抚顺有「裤裆沟」，鞍山有「老秃顶子」，辽阳有「母猪沟」，大连有「老母猪礁」，朝阳有「大馒头沟」，营口有「歪石喇子」，锦州有「二道沟」，沈阳有「老牛圈」，阜新有「翻身沟」，盘锦有「下口子」，铁岭有「王八岭」，葫芦岛有「大屁股沟」，吉林有「老鳖炕湿地公园」，还有「海鸭子拉屎岛」。



诸如此类她说一大串，听得人忍俊不禁。她说南方的地名起得文雅有内涵，比如南浔、周庄，鼓浪屿，一听就令人想去走走。现在大陆旅游点流行文青风，到处可见「我在哪里哪里等你」、「我在哪里哪里想你」之类的标志。但要是那个地方叫「阴魂沟」，「我在阴魂沟等你」，你敢去？又或者，「我在大屁股沟想你」，你会有胃口？



东北旅游业做得不好当然有很多原因，但这样的地名也确实很令人困惑。大陆有一本很出名的小说叫《林海雪原》，说的是解放军当年在东北剿匪的故事。记得小说第一章就是「奇袭奶头山」，书中解释此山因为长得像女人奶头而得名。另外有一章就是著名的「智取威虎山」，因为那座山长得像大老虎。可见从「奶头山」到「大屁股沟」，真的是一股母亲大地的东北风。



东北人的祖先多数是山东人，当年在山东活不下去的农民，拖家带口扶老携幼闯关东，去东北寻活路。农民没文化，很淳朴，来到黑土地，走到一个地方看着像甚么，就起一个甚么名字，像母猪叫母猪，像奶头叫奶头，不讲究，很生动，就是没有到过二百年后给子孙的旅游业造成了困惑，始料不及。



李纯恩