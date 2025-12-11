KellyChu - 匠人级工艺与暖心人情味成追忆 深水埗183年「遮王」新艺城月底结业 | Executive日记

本港不少老字号随着时代变迁都相继消失于我们生活之中。位于深水埗有「遮王」之称嘅「新艺城」宣布本月底结束营业，消息引起网民纷纷表达不舍。新艺城在清朝道光22年间于广州创立，拥有183年历史，有网友表示伞店历史悠久、款式齐全，把把遮都襟用，其伞骨设计更是无得顶，可抵御强风吹袭都不烂，对于如此工艺即将消逝，深感惋惜。



新艺城系本港少数仍提供修伞服务嘅传统老店，雨伞款式由实惠到高档级数都应有尽有。有网民日前分享指新艺城即将结业，店主邱伯透露「做埋呢个月就退休了」，得知后深感惋惜，「听佢耐心教开遮闩遮已经值回票价」，并深切感受到「佢真系好爱惜啲遮」。事主亦提到，伞店即将结业，现正进行买3送1清货优惠；面对又一间老店消失，亦不禁慨叹现代人物质丰盛，「遮烂咗买过都唔肉痛」，导致「市面上充斥住平价货，靓嘅贵嘅就变得乏人问津」。



帖文引起热议，有网民称新艺城「历史悠久、款式齐全，把把遮都襟用，环境非常有历史嘅味道」，并强调佢喺香港「具有重要影响力嘅地位」，认为「每一把遮都有匠人级嘅工艺」，更盛赞其拥有「世一嘅伞骨设计同抵抗大风嘅力量」。曾帮衬过新艺城嘅网民就分享与邱伯嘅暖心经历，有人留言说：「揾过佢整遮，整好后佢系好耐心教点样开闩把遮先襟用」。对于呢间承载着香港历史和人情味嘅老店即将消失，大家都感到「好可惜」。



KellyChu