黄思敏 - 便秘最新饮食指引 | 营爆生活

英国营养师协会于2025年10月发表最新的《成人慢性便秘饮食指引》，整合75个随机对照试验（RCTs），整理出59项科研实证的饮食建议，当中包括服用洋车前子补充剂、特定益生菌菌株、氧化镁补充剂、奇异果、黑麦面包及高矿物质含量的水，去改善便秘。



常听到有人问：「甚么水果通便？」现在我们终于有科研实证的答案了——奇异果！该指引回顾相关研究时发现，奇异果的通便效果比洋车前子补充剂更优胜，而且没有纤维补充剂的常见副作用如肚胀、腹痛、肠气胀。建议便秘人士可以每日进食两至三个奇异果并持续四星期。



为甚么奇异果能改善便秘？这似乎与其高纤维及高含水量，以及一种名为actinidin（促凝蛋白酶）的酵素有关。奇异果可能透过多种方式改善肠胃蠕动，包括：加快胃排空、促进actinidin所带来的蛋白质消化、改变肠道微生态，以及透过蛋白酶活化的讯号传导机制增加肠道蠕动。



慢性便秘并非小问题，它会大幅影响生活质素，许多人因长期不适，影响胃口，感到困扰又会觉得难于启齿。期望这指引为医学界及便秘病人提供清晰、实际及具科研实证的建议。



近年亦有研究指出，透过每日进食两个奇异果，短至四日之间情绪已大幅改善，主要因为足够维他命C摄取对改善情绪有帮助。不要忽视饮食上每个小改变，可以带来大改善。香港人这段时间好好照顾自己身体，梳理自己情绪，保重！



黄思敏