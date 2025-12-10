KellyChu - 港产迷因社群平台9GAG 首推原创IP「Potatoz」 | Executive日记

由香港人创办嘅全球领先搞笑内容和迷因（Meme）社群平台9GAG，近日推出咗佢哋首个原创IP角色－－「Potatoz」。Potatoz嘅创意灵感源自9GAG社群一个有趣传统，当用户发布长文时，通常会在文末附上一个薯仔图案，作为对耐心阅读者嘅一个幽默奖励，后来就被9GAG创作团队转化成可爱Pixel Art角色。



Potatoz现已于9GAG官方网购平台上架，趣致精品包括毛公仔、咕𠱸、襟章及贴纸；其中盲盒毛公仔共有两个系列，包括有圣诞老薯、星星薯、摇滚薯、偷心薯及斗篷薯，以及植物盆栽版可爱Potatoz系列。



9GAG更联乘逾20个食肆品牌、合共约40间餐厅门市大送「金薯」，邀请大家喺圣诞期间一齐玩全城寻宝（City Hunt）活动。



首2000名加入「Potatoz Club」并在9GAG官方网购平台购物满200港元以上者，即可获得参与资格，于本月24日至31日期间前往合作餐厅并出示其会员二维码，即可免费兑换一份炸薯类美食！包你圣诞大餐食饱饱。



KellyChu