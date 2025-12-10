KellyChu - 本周六下周三免诊金给3天中药 小董灾场派物资 再办义诊撑灾民 | Executive日记

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

本周六下周三免诊金给3天中药 小董灾场派物资 再办义诊撑灾民

KellyChu
28分鐘前
大埔宏福苑火灾后，社会上不同界别都伸出援手，希望略尽绵力，陪伴受灾居民走过难关。古方中医堂亦宣布推出大埔灾后中医义诊服务，于本周六及下周三，为受火灾影响嘅居民提供免费中医支援，每名灾民可享两次中医诊症服务，不收诊金及免费提供3天份量嘅内服颗粒中药。

　　是次义诊服务分别在本周六及下周三（13日及17日）两天指定时间进行，本周六嘅义诊时间由下午3时至下午6时，下周三嘅义诊时间由上午10时至下午1时。

　　义诊对象只限大埔宏福苑居民，到诊时须提供灾民证及身份证明文件确定符合受惠资格，义诊服务诊所地址是：九龙观塘成业街11-13号701室。有需要者可透过电话方式预约诊症：28034803。

　　古方中医堂主理人是博学大爱嘅小董中医师，她早前以义工身份到大埔宏福苑派发物资，接触灾民后知道大家分别出现吸入浓烟后呼吸不适、高温下皮肤损伤、创伤后遗症、焦虑失眠等症状，特别担忧居民健康状况，希望提供免费中医支援，略尽一分力。

