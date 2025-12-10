李纯恩 - 道德没有高地 | 好好过日子

这天小朋友在网上看到「占领道德高地」这个名词，问我甚么样的人会喜欢占领道德高地？我告诉他：没有道德的人。



道德其实没有甚么高地不高地，但有的人会制造道德高地。但凡有甚么事情发生，当其他人都在用常理去对待处理的时候，这些人会特意将事情跟道德扯上关系，故意将道德标准拔高，然后第一个爬上去，站在上面做个占领者。之所以要这么做，并非这种人特别有道德，而是以为占领了那个自制的道德高地之后，不但把自己装扮成道德高尚之人，还可以居高临下去谴责别人，说别人不道德。



如此一来，在不明事理的群众眼裹，这个人就伟大高尚了，他说的话就正确了，盲从者便会跟着他起哄了。这也是为甚么政客最喜欢抢占道德高地的原因，他们要给人站在道德高地的印象，站上去了，他们就成了道德代言人，然后就可以便宜行事，为自己捞资本，也可以对对手进行道德绑架，让盲从者们去攻击。



除了政客，也总会有些整天想令人觉得自己「高尚」的人喜欢占领道德高地，他们总是在等待机会显示自己高尚，一旦机会来了，马上说出一些连圣人都会脸红的言论，指责一切「不道德行为」。这种人网上最多，自以为做了正义化身，但经不起常理推敲，结果往往被骂得狗血淋头。毕竟明白事理的人还是很多的。



道德就是道德，没有甚么高地。一有甚么事情就想站上道德高地的人总是别有用心的。如果这种人你都相信，那就只有蠢责自负了。



李纯恩