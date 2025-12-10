小董 - 有用的偏方 | 轻松养生

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

小董
23分鐘前
生活 专栏
　　好友致电说：「在网络上看到一篇文章，是有心人把都市病的症状，可以用中药来调理的药方，可否帮我看一下成份，皆因似乎所有问题都在我身上发生！」小董细看之后，把配方因气候、地域等完善了一下，发现这套药食同源的简单配方，对于现代香港人十分有用，只需拿一个保温杯或茶壶来泡一下，有空的在明火上煲半小时，有效改善各种症状！开心分享如下（泡水饮份量全部以6克计算）：

　　1.精神欠佳－－生晒参须、熟地、黄芪

　　2.状态虚弱－－当归、党参、黄芪

　　3.多汗情况－－黄芪、五味子、浮小麦

　　4.（尿酸） 指标异常－－蒲公英、车前子、粟米须

　　5.（血脂） 指标异常－－丹参、普洱茶、荷叶

　　6.喉部不适－－金银花、蜜糖、胖大海

　　7.排便稀溏－－茨实、莲子、山药（淮山）

　　8.睡眠困扰－－夜交藤、茯神、金边玫瑰花（冻干）

　　9.肤色暗哑－－玫瑰花、当归、小白花胶

　　10.循环欠佳－－丹参、三七、银杏叶

　　11.眼部不适－－野生黑枸杞、胎菊花、决明子

　　12.心区不适－－麦冬、太子参、红枣

　　13.腹部不适－－陈皮、木香、鸡内金

　　14.下肢肿胀－－薏米、赤小豆、茯苓

　　15.肺部不适（燥）－－麦冬、陈皮、桑叶

　　16.良性肿瘤－－ 夏枯草、川贝、陈皮

　　17.食欲不佳－－山楂、神曲、麦芽

　　18.头目眩晕－－天麻、钩藤、石决明

　　19.关节不适－－木瓜干、桑寄生、牛膝

　　20.湿气较重－－藿香、佩兰、苍术

学贯中西的大爱中医师博士
小董

