小董 - 有用的偏方 | 轻松养生

好友致电说：「在网络上看到一篇文章，是有心人把都市病的症状，可以用中药来调理的药方，可否帮我看一下成份，皆因似乎所有问题都在我身上发生！」小董细看之后，把配方因气候、地域等完善了一下，发现这套药食同源的简单配方，对于现代香港人十分有用，只需拿一个保温杯或茶壶来泡一下，有空的在明火上煲半小时，有效改善各种症状！开心分享如下（泡水饮份量全部以6克计算）：



1.精神欠佳－－生晒参须、熟地、黄芪



2.状态虚弱－－当归、党参、黄芪



3.多汗情况－－黄芪、五味子、浮小麦



4.（尿酸） 指标异常－－蒲公英、车前子、粟米须



5.（血脂） 指标异常－－丹参、普洱茶、荷叶



6.喉部不适－－金银花、蜜糖、胖大海



7.排便稀溏－－茨实、莲子、山药（淮山）



8.睡眠困扰－－夜交藤、茯神、金边玫瑰花（冻干）



9.肤色暗哑－－玫瑰花、当归、小白花胶



10.循环欠佳－－丹参、三七、银杏叶



11.眼部不适－－野生黑枸杞、胎菊花、决明子



12.心区不适－－麦冬、太子参、红枣



13.腹部不适－－陈皮、木香、鸡内金



14.下肢肿胀－－薏米、赤小豆、茯苓



15.肺部不适（燥）－－麦冬、陈皮、桑叶



16.良性肿瘤－－ 夏枯草、川贝、陈皮



17.食欲不佳－－山楂、神曲、麦芽



18.头目眩晕－－天麻、钩藤、石决明



19.关节不适－－木瓜干、桑寄生、牛膝



20.湿气较重－－藿香、佩兰、苍术



学贯中西的大爱中医师博士

小董