KellyChu - 灾后逾131万人投票 陆启康哽咽：对议员有期望 | Executive日记

KellyChu
1小時前
生活 专栏
立法会选举尘埃落定，地区直选投票率达31.9%，超过上届的30.2%，有逾131万人投票，而全日投票过程畅顺，幕后功臣系选管会主席陆启康（见图），佢总结今次选举安排时，形容系宏福苑大火灾后，仲有咁多人出来投票，系对新一批议员有期望，说时不禁哽咽。

　　立法会选举通宵点票，花咗6个半小时，喺清晨6时前完成，全部90个议席产生。陆启康早上7时见记者，话选管会非常满意点票进度。佢总结时一度哽咽，其后解释系因为举办一次选举并不容易，指喺社会气氛沉重之下，有130万人走出来投票，相信佢哋都对新一届议员有期望，所以令他有些感触。他认为，完成新一届立法会选举意义重大同深远，系香港复常的第一步，希望为香港市民带来正能量，亦寄语新一届议会要履行职务，与特区政府一同建设更美好家园。

　　大火无情，大家唔会忘记死难者，更加要吸取教训，社会上下要合力堵塞火患漏洞，而新一届立法会议员呢方面肩负好大嘅功能，大家要同舟共济，团结为香港，建设更安全更美好嘅未来，让社会尽快愈合。

