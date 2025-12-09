李纯恩 - 「商务中心」 | 好好过日子

在酒店里看见「商务中心」的牌子，感觉恍如隔世。



曾几何时，人到外地，一进酒店的第一件事就是问商务中心在哪里，因为我要传稿，商务中心里有传真机。那时候，写稿的人只要听见有传真机心就定了，不然的话就要跑出去到处找传真机。比如在日本的温泉区，温泉酒店不但没有商务中心，有的甚至连国际传真的电话线都不装，写了稿想要传回香港报馆，只有跑出去一家家便利店找，找到一家有国际长途电话线连接的传真机，会像中了彩票那么高兴。



即使在城市里，酒店有长途电话线，但也不是每个职员都搞得清楚应该怎样帮我把稿件传真到香港。有一次在札幌的酒店写完四篇稿，因为太晚，商务中心的职员收工了，要传真只有去大堂。我把稿件交给酒店前台职员，然后出去吃一碗拉面，等吃完拉面回来，三个职员还围着柜枱旁那台传真机忙碌，四篇稿只传了两篇。他们不知道问题出在哪里，我也不知道他们问题在哪里，他们又不大敢让我去碰那台传真机，结果另外两篇要等到第二天商务中心开门才搞掂。



这就是为甚么当年我住进青岛香格里拉酒店，见到房间里竟然专门为我装了一部传真机大为感动的原因，这份温情一直记到今天。



今天人们只要有手机和平板电脑，等于随身带着个商务中心。帮衬酒店商务中心的人应该不多了，我也好像已经忘了这件事，直至在酒店里瞥见「商务中心」的牌子，记忆被叫醒，才想到它当年是那么重要。



李纯恩