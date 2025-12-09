金泽培 - 解读「黄金两小时」 | 「培」伴前行

谈到铁路维修时，「黄金两小时」是个常出现的名词。一天的24小时内，究竟为甚么这两小时会特别「黄金」？



先来个算术题。港铁每日营运时间长达约19小时，余下5个小时左右的窗口。我们每晚凌晨1时许尾班车收车后，团队会随即启动一系列的措施，包括隔离高压电缆的电源，以及进行安全检查，为工程人员进入路轨「攞路」（英文称take possession）做好准备。千万不要小觑这些措施，铁路安全是首要，无论对乘客和员工都是重要承诺。任何在路轨进行的工作，都必须事先确保一切安全措施办妥无误。成功「攞路」后，两小时争分夺秒的工作随即展开。



及至凌晨4时左右，团队便要将计划中的工序完成，把铁路的使用权交出，以及完成各项安全检查，预备清晨5时许各线路的首班车陆续开出。在七除八扣下，每晚的「黄金两小时」这一段时间对铁路人来说，可以说是「含金量」极高的两小时。



两小时内，港铁需完成包括路轨、电缆、集电弓等合共超过200项的检查和维修工作，由于时间所限，维修工序需有规划地分期进行。随着我们近年拓展一系列在现有铁路兴建的延线新项目，许多的工序，亦牵涉到「黄金两小时」内编配时间进行。这方面的限制，亦不免对新工程建造的时间有影响。



为了突破时间的框框，我们在铁路维护积极寻求新方向，包括应用科技，在行车时收集列车行驶数据，变相将一些原先在「黄金两小时」进行的检查工序，在行车时进行，再加以人工智能分析。而新铁路项目方面，我们在工程周期中寻找空间，包括设立「机电系统整合测试中心」，让新建车站能在土木建设阶段完成前，提前在车站以外的地方进行大规模机电系统整合测试，突破空间与时间的限制。



善用「黄金两小时」，有助我们平衡对乘客安全、服务，以及建设铁路的承担和承诺。



金泽培