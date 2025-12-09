曾安业 - 香港青年以AI创希望 | 安业兴邦

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

曾安业
1小時前
专栏
近日国际新闻报道，不少企业指人工智能（AI）能大幅提升效率、加快流程自动化，并因此裁减部分职能，引发社会对未来就业的忧虑。AI确实会重塑各行各业的运作方式，但我始终认为，它永远无法取代人类对真诚交流的渴望。在处理敏感投诉、提供情感支持或应对复杂问题时，企业仍然需要员工的同理心与判断力来协助客户。

　　然而，对笔者而言，企业在AI时代能否成功，真正的关键不在于取代多少人手，而在于能否善用AI回应真实场景与人类需求。

　　我想分享两个本地案例，清楚展现年轻人在AI场景应用上的创新力。年仅19岁的黄天行（Tim）就读理工大学电子计算及人工智能课程一年级，创立CantoSub AI，专门研发广东话AI字幕工具，协助以广东话为主的内容创作者拓展海外受众。

科技结合同理心造福社会

　　以往广东话内容创作者若要吸引海外观众，往往需要自行配音或寻求翻译，不但费时费力，也容易在处理口语化表达、中英夹杂等特性时失去内容的原汁原味。市面现有翻译工具未必能准确掌握广东话语境，使创作者难以在短时间内制作自然、准确的字幕，从而无法充分把握走向国际的机会。

　　针对这些实际需求，CantoSub AI提供从秒级识别、多语转换，到语气调整与风格优化的一站式功能，真正贴合内容创作场景，让本地创作者能更快、更准确地完成字幕制作。这是典型的「需求驱动」创新：先洞察痛点，再以AI解决问题。香港需要更多这类从生活出发的实用创新。

　　早前大埔宏福苑发生严重火灾，过百居民失踪或失联，亲友焦急万分。当时，30岁的程式设计师Nathan在街坊群组中看到自发建立的Google Sheet，但因同时登入人数太多，已无法更新。他希望能让寻人资讯更易使用与可视化，于是利用自身编程知识撰写指令，再借助AI协助生成程式码，在短短半小时内完成「宏福苑报平安Web App」，并于当晚上线。网站按照座数、楼层与单位分类，市民能迅速搜寻失联亲友。这个例子清楚展示：即使在危急时刻，年轻人只要结合科技与同理心，也能快速回应社会需要，产生切实影响。

　　香港的年轻人既具备技术能力，又熟悉多语、多文化的内容与社交网络，这正是AI竞争力的核心。同时，在资讯爆炸下成长的他们，更习惯追求速度与反应，因此更能快速捕捉需求、加速产品落地。

　　香港政府近年积极充当本地创科生态圈的桥梁角色，联同香港科技园公司、数码港等机构，透过提供数码科技应用资助、行业科技培训及初创企业孵化，推动科技创新研发，协助初创企业与投资者建立实质联系，促进构想到商业化的转化。另外，贸发局亦透过商贸活动、研讨会与培训，协助初创提升商业技能、拓展人脉及增强营运韧性，构建更完善的香港创科生态圈。

　　未来不是「AI或人类」的二选一，而是「AI加人类」的最佳组合。从年轻创业者Tim与工程师Nathan的身上，我看到另一种香港精神：快速、贴地、有人情味及责任感。只要社会愿意提供机会和资源，AI的速度与精准将与人类的同理心和价值判断相辅相成，共同解决现实痛点，助力城市发展，改善市民生活，展现科技与人文的良性结合。

曾安业

