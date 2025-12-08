李丞责 - 吉祥物 真的有用？ | 李丞责博士玄学信箱

问：李师傅你好，一直很好奇所谓的「吉祥物」是否真的有用？如新年有财神、金元宝，开张要舞龙舞狮，圣诞节都会放圣诞树等等。如果我一切从简，甚么都不放，会不会有影响？

首先，我们要明白一个概念：《易经》有云：「在天成象，在地成形。」世间万物，往往先有「意象」，后有「形体」。所谓的吉祥物，本质上是一个「能量的聚焦点」。



在玄学的层面上，这其实探讨的是「心」与「物」的关系。任何物件的力量都不是凭空而来，而是来自──人的投射。我们赋予一个物件甚么象征，它就承载甚么能量；我们相信甚么，它就成为那个信念的载体。人类自古便懂得透过象征物件来集中意念，转化情绪，甚至提升士气。



为甚么知名品牌都有其代表公仔？因为人类的意念是发散的，我们需要一个具体的形象，将大家的关注力、欢喜心聚焦在一起。当全世界的人都看着奥运吉祥物欢呼，那个公仔就承载了亿万人的正面情绪，变成了一个强大的能量发射塔。



传统习俗亦是同理。新年放财神、店舖开张舞狮，是因为千百年来，无数华人都将「富足」、「热闹」、「兴旺」的愿力投射在这些形象上。当你摆放这些物品时，你其实是接通了这个巨大的「正能量云端」。就像圣诞树之于圣诞节，树本身是木头，但它承载了全球对于温馨节日的向往。



历史上著名的「画龙点睛」故事，南朝画家张僧繇在墙上画龙，本无生命，但一点上眼睛（注入意念与灵魂），龙即破壁飞去。这虽是传说，却道出了玄学真谛：物本无心，人赋其神。



没有吉祥物不等于没有运，只要心境安定、方向清晰，你的能量仍是完整。但若能善用，把心里的善念投射其上，它们便能反过来感染环境，这就是「境随心转」的奥秘。



李丞责