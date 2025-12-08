李梦 - 辣辣辣不停 | 在岛上读书

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李梦
4小時前
生活 专栏
　　近日，来长沙小游，尝了不少当地特色美味。油辣香辣剁椒辣种种，引得众食客直呼过瘾。

　　湖南、四川、贵州等省喜辣，人人皆知。川菜、湘菜、云贵餐厅开遍全国，甚至飘洋过海到了国外落地生根，可见中华美食魅力。说起辣椒，不少人以为原产中国，可是读过美国学者达白安（Brian R Dott）著作《吃辣：辣椒的中国史》（The Chile Pepper in China：A Cultural Biography）（见图）后，才发觉，辣椒在中国是「舶来品」，由中南美洲远道而来后，逐步本地化，经由南北大厨的精心烹调，成为人们最刺激也最难忘的味蕾记忆之一，甚至透过改变中国人的食物史，影响了社会、经济甚至文学艺术诸方面。

　　书中从烹调、中医等方面，娓娓道来辣椒之于国人日常生活的功用和影响。之后宕开一笔，由餐饮日常谈到文学和艺术，讲文学作品中对于辣椒的描摹和呈现，精英与市井对于吃辣的不同取态，以及各地厨师如何巧用辣椒烹饪具辨识度的美味，让各式各样的辣，成为凸显地域性格的象征，例如麻辣之于四川，香辣之于湖南，酸辣之于贵州和云南。

　　小小辣椒，不论在餐桌上，抑或书页或影像间，都让人回味无穷。
更多文章
