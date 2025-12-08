KellyChu - 冷锋周末袭港 周日急降至15℃ | Executive日记

天文台预料一道冷锋将于周末横过华南，届时本港气温将显著下降，周日（14日）最低温度预计只有15度，各位读者记得着多件衫，注意身体保暖，唔好冻亲喇。



最近回暖咗一段时间，又有冷锋要来。天文台指，干燥嘅东北季候风会在未来数日持续影响华南，本港天色普遍晴朗，早上市区最低气温约19度，新界再低一两度。而一道广阔云带会在本周中期覆盖广东沿岸地区。预料一道冷锋会在周末横过华南，北风增强及有一两阵雨，气温显著下降。



根据天文台9天天气预报显示，周六（13日）市区气温介乎18度至23度，与前一日周五嘅最高气温24度相比，单日降温幅度达5度。周日气温进一步转冷，市区最低气温预计降至15度左右，最高气温20度，体感将会相当清凉。



KellyChu