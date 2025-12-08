张诺 - 最美的书店 | 任意行

推开那道熟悉的门，空气里少了古典音乐，毕竟上次来，是7、8年前的事了。还好的是，书香依旧，静得能听见时光流过书脊的声音，那台麦景图老胆机默默镇守木柜中，或许几十年来首次沉默－－像一位忘了台词的老演员，仍在灯光下守着舞台。



「怎么不播音乐了？」我终究忍不住问；店主抬起眼，目光越过书架，望向某个遥远的年份，「那一年之后……」，她的声音轻如尘埃，「就再没心情了。」



刹那间懂了。有些旋律一旦停歇，便成了再也回不去的昨日。我仰首望向天花悬着的那对B&W小喇叭，赞美是好东西，试着用声音的记忆唤醒眼前这一位爱乐人；她回应说：「是的，这对的高音不会太光辉，听过其他牌子就是吵耳。家里也放着一对……」见她嘴角泛起极淡的弧度，像想起甚么温暖旧事。我暗自猜想，或许是猫店长经年累月无意间留下的绒毛，为高音单元披上了天然的吸音绵，生命总以意外的方式，为美学添注脚。



店长的助手在此时捧来我想要的旧书（见图），纸页泛黄，印墨香气犹存。听说，作者的追思会在12月27日在中文大学举行，那天我将远行。也好，就让我带着他的著作，在异国的灯下，细读缅怀这位一代哲学学人。



森记书店静谧如初，却有甚么已经不同。我们都在学习与消逝共存－－在无声处聆听余音，在空缺中看见丰盈。当音乐沉默时，或许正是为了让我们听见，记忆深处更清澈的回响。



张诺