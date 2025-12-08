Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱小新 - 后会有期 | 北漂见闻

朱小新
4小時前
生活 专栏
　　今期是笔者最后一篇专栏文章。遥想2012年，小弟抱尝鲜的心态转战内地职场，一晃13年有余。本栏从个人视角分享祖国变迁，亦已连载逾13个春秋。

　　笔者这些年在内地，见证国家在基建、科技、制造业等领域持续发展，跻身世界先进水平；亦经历高铁、流动支付、电商、外卖、网约车等新生事物从无到有，全面改善社会民生；更切身感受到国际风云变幻下，内地同胞思维方式转变。

　　如今，在当局「四个自信」（道路、理论、制度、文化）的感召下，内地同胞不再一味迷信外国的东西更先进、外国货比国产货更好。一方面，他们身在海外经常见到华为、小米、比亚迪、大疆等中国品牌（而不止是中国制造）；另一方面，国内外经济、基建设施、治安环境等的对比，也让他们越来越相信中国更能安居乐业。

　　内地同胞对香港的印象亦不似从前。这里不再是购物天堂，港产片、港星、港式饮食吸引力日渐式微。取而代之的是，他们开始调侃香港居住空间狭窄、街道建筑陈旧、服务态度恶劣。于是来港即日往返的打卡游越来越多，本地酒店又贵又细，住宿一晚都嫌多。

　　内地物质条件迅速发展，但文明程度却相对滞后。最明显是，在香港及海外公共场所对规则秩序的漠视，动辄觉得被人歧视，以及近年日趋高涨的民族主义倾向。随人口老化、经济下行，时下「躺平文化」盛行，也不是健康的讯号。

　　中港加速融合是必然趋势，随越来越多港人北上，必将各有各见闻，故本栏至此已圆满完结，多谢读者多年来支持。后会有期。

北京拼搏港青
朱小新

朱小新 - 香港火灾与内媒新契机 | 北漂见闻
　　大埔宏福苑火灾死伤惨重，让香港再度成为国际关注焦点。然而，耐人寻味的是，今次内地传媒对宏福苑火灾的报道，却出奇地「勤力」。 　　据笔者粗略观察，不仅央视、《人民日报》、新华社等中央级媒体均有持续报道，非官方的全国性媒体，如财新、第一财经、21财经，以及地方性传媒，如南方周末、北京日报等，亦迅速跟进，频繁更新相关资讯。 　　数量上，笔者平日关注较多的财新及第一财经，相关报道均有超过十
2025-12-01 02:00 HKT
北漂见闻