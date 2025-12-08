Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

卢健生 - 希斯路机场T5攻略 | 跨晒界

跨晒界
跨晒界
卢健生
4小時前
生活 专栏
內容

　　夜机飞往伦敦，清晨抵达希斯路机场，准备转飞格拉斯哥。过往在伦敦转机，都是转飞欧洲其他国家，这是头一趟转飞英国本土城市，绝对是零经验。

　　平时飞美国，到埗后需要转机，按规定必须在抵达之航站楼办理入境手续，过海关后，再从该航站楼乘小火车转去其他航站楼，继续行程。这次抵达伦敦，国泰惯常停靠的T3，下飞机后看到两个指示牌，一个是前往T3的入境检查Passport Control，另一个是前往Flight Connections转机。我要转乘的英国航空在T5，我下意识跟随Flight Connections指示牌，下楼到达前往T5的车站。

　　几分钟后巴士到来，坐满后便驶往T5，下车后上楼，看到T5同样两个指示牌，入境检查和转机。我认为已经到了T5，必须先办理入境，才能转飞英国其他城市。跑到入境检查，入境官员标准问题：「从哪里来？准备去哪里？」当我说要转机去格拉斯哥后，该官员马上让我折返，让我跟随T5的转机指示方向排队，并附带一句：「很多人都犯此错误。」

　　跑到T5转机闸口后一看，如果转飞英国本土城市，需要检查机票，然后引导至一排专门柜（不是刚才我去错那里）办理入境手续。假如飞其他国家，就直接引导去安检。护照盖章后，通过安检，就进入了T5候机大厅了。以后大家在希斯路机场转机，谨记这个规则。

　　这次出差，选择乘坐英航往返伦敦和其他城市，原因之一就是，我作为寰宇一家会员，可以使用T5的英航贵宾室。

　　英航在T5其实有两个贵宾室，一个在北面比较小，一个在南面更新更大，建议大家跟我一样，多走几步，去装修漂亮食物饮品款式多多南面那个。

　　当天晚上从格拉斯哥飞返伦敦，从T5出来后，预定了在机场附近的Hyatt Place酒店。之前研究了一番，最佳交通方式就是搭巴士。从T5出来后，走几步就是Platform 6巴士站，等423路线巴士，车费1.75英镑，乘四个站后下车就是酒店。因为不在市区，这些酒店每晚100美元都不用，非常合算，而且靠近机场，方便我第二天早上从T5再飞。

　　第二天一早从酒店出来，跑到马路对面等423路线巴士，同样乘四个站后，下车就是T5。使用寰宇一家绿宝石会员特权，在英航First特别通道进入安检，避开排队人龙，一流的出行体验。以后经伦敦转机，除了乘搭英航，不作他想。

视觉科技CEO
卢健生

