Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

甘荞因 - 江湖再见 | 镛融芯语

镛融芯语
镛融芯语
甘荞因
4小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　数一数手指，回望过去这段专栏旅程，由2016年3月执笔首篇《射雕英雄宴》至今从未间断，已累积近500期。来到这份报章的最后一篇文章，不禁感触良多。但俗语有云「旧章完结，新篇肇始」，上回分享了镛记的品牌重塑，今次想谈谈我们另一个充满意义的新使命。

　　这个新使命就是我们筹备已久的新会所「The 品PIN」，现已铁定于12月23日正式试业（Soft Opening）。当天，我们将举办一个温馨的小型亲友聚会，希望能与挚爱亲朋，率先分享这份喜悦。

　　其实早于几日前，The PIN已预演了一场盛事。适逢国际设计界盛会Maison & Objet Intérieurs Hong Kong 2025在会展举行展览，主办方特意选址The PIN举办了一场创意聚会（Creative Gathering）。当晚，来自世界各地的顶尖设计师与策展人云集于此，当中更不乏昔日Kee Club的忠实旧会员。

　　他们得知我们把昔日Kee Club的楼层大变身后，感到非常惊喜。有人特意告知，置身其中，仿佛重拾了往日的记忆与情怀，更兴奋地笑言：「终于有番自己的一个窦！」而我亦趁机向大家介绍The PIN全貌，与昔日Kee Club只有两层不同，The PIN扩展至四层，占地达1.1万方呎，每一层都拥有独特的性格与功能。

　　我们邀请了品牌大师深入了解镛记与这栋大厦的历史，将Wabi Sabi的美学概念融入其中。位于顶层9楼的「Pinnacle」，寓意「高峰」，设有宽敞露台俯瞰旧中环风貌，并保留了60、70年代的建筑外立面，大厅更辟有雪茄品鉴区，尽显生活情调。

　　8楼前身是镛记私人会所「尝真」，现升级为「Salon on Eight」，灵感源自欧洲文化沙龙，是一个逾2000方呎的多功能社交空间，既可是高雅派对场地，亦能变身为精致艺廊。7楼「Triple」，源自「777」的幸运象征，我们特意保留了昔日Kee Club连接6、7楼那标志性的马蹄形楼梯，让它继续成为聚会与交流的核心。

　　至于6楼，则以「The Key」命名，寓意开启专属体验。坦白说，虽然会所试业在即，但这层改动最大、亦是我们最花心思的空间，仍需约两周最后修饰才能完工。这份「未完成」的状态，令我们和大家一样，对最终成品充满了期待。

　　「The 品 PIN」的中文取名一个「品」字，三口相叠，暗喻构建社群的三大维度：品醇、品馔、品才。我们希望以「食」为媒，让商界精英和专业人士在此相聚、分享与成长。英文「The PIN」既是「品」的拼音，亦象征地图上的一枚定针，寓意我们如镛记大厦般，数十年来牢牢锚定于中环，成为城中的新地标。

　　初心未改，传承不息，温度延续。在此预祝大家2026年有一个美好的新开始，身体健康，万事如意。期待未来在另一个平台，再与大家相见。

镛记酒家行政总裁
甘荞因

最Hit
立法会选举结果即时更新︱旅游界功能界别：「剑神」江旻憓当选 力压对手马轶超
政情
7小時前
立法会选举｜选委界40席当选全名单 姚柏良转跑道成票王 范骏华、陈祖光等当选 民建联8人全胜
02:20
立法会选举｜选委界40席当选全名单 姚柏良转跑道成票王 范骏华、陈祖光等当选 民建联8人全胜
政情
5小時前
前TVB男星沦落街头派传单冇人识 曾是王晶爱将 恋女星被指博上位分手后态度依旧？
前TVB男星沦落街头派传单冇人识 曾是王晶爱将 恋女星被指博上位分手后态度依旧？
影视圈
12小時前
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
旅游
20小時前
许绍雄丧礼被泄场内细节 女儿许惠菁表不满后男星钱翰群急忙道歉：没想到因此伤害人
许绍雄丧礼被泄场内细节 女儿许惠菁表不满后男星钱翰群急忙道歉：没想到因此伤害人
影视圈
12小時前
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
影视圈
11小時前
连锁酒楼叹早茶！点心孖宝$34.8 小笼包/烧卖/虾饺 星期一至日有得食
连锁酒楼叹早茶！点心孖宝$34.8 小笼包/烧卖/虾饺 星期一至日有得食
饮食
20小時前
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过｜Juicy叮
时事热话
2025-12-06 11:21 HKT
牛角放题分店结业前改新玩法！先点套餐$68起+加单逐碟计$3起 黄杰龙︰执笠前试新模式
牛角放题分店结业前改新玩法！先点套餐$68起+加单逐碟计$3起 黄杰龙︰执笠前试新模式
饮食
2025-12-06 09:00 HKT
立法会选举．投票率︱截至晚上9时半 地区直选投票率30.43% 超越上届总投票率30.2%
立法会选举．投票率︱地区直选总投票率31.90% 投票人数131万 比上届少约3万人
政情
7小時前
更多文章
林语堂为镛记题字「镛记酒家天下第一」
甘荞因 - 品牌重塑 | 镛融芯语
　　眨眼已踏入12月，想借这个时刻，与大家分享镛记在明年即将迎来的一场重大蜕变——品牌重塑（Rebranding）。 　　上月，我们刚庆祝镛记迈向第84年。一路走来，我常常思考，镛记的金漆招牌固然响亮，但在这个视觉主导的时代，除了招牌的大字，我们能否让人「一眼就认得」？镛记，究竟属于甚么颜色？ 　　多年来，我们的包装设计虽各具特色，但少了鲜明的企业代表色（Corporate Color
2025-12-01 02:00 HKT
镛融芯语