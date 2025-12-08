甘荞因 - 江湖再见 | 镛融芯语

数一数手指，回望过去这段专栏旅程，由2016年3月执笔首篇《射雕英雄宴》至今从未间断，已累积近500期。来到这份报章的最后一篇文章，不禁感触良多。但俗语有云「旧章完结，新篇肇始」，上回分享了镛记的品牌重塑，今次想谈谈我们另一个充满意义的新使命。



这个新使命就是我们筹备已久的新会所「The 品PIN」，现已铁定于12月23日正式试业（Soft Opening）。当天，我们将举办一个温馨的小型亲友聚会，希望能与挚爱亲朋，率先分享这份喜悦。



其实早于几日前，The PIN已预演了一场盛事。适逢国际设计界盛会Maison & Objet Intérieurs Hong Kong 2025在会展举行展览，主办方特意选址The PIN举办了一场创意聚会（Creative Gathering）。当晚，来自世界各地的顶尖设计师与策展人云集于此，当中更不乏昔日Kee Club的忠实旧会员。



他们得知我们把昔日Kee Club的楼层大变身后，感到非常惊喜。有人特意告知，置身其中，仿佛重拾了往日的记忆与情怀，更兴奋地笑言：「终于有番自己的一个窦！」而我亦趁机向大家介绍The PIN全貌，与昔日Kee Club只有两层不同，The PIN扩展至四层，占地达1.1万方呎，每一层都拥有独特的性格与功能。



我们邀请了品牌大师深入了解镛记与这栋大厦的历史，将Wabi Sabi的美学概念融入其中。位于顶层9楼的「Pinnacle」，寓意「高峰」，设有宽敞露台俯瞰旧中环风貌，并保留了60、70年代的建筑外立面，大厅更辟有雪茄品鉴区，尽显生活情调。



8楼前身是镛记私人会所「尝真」，现升级为「Salon on Eight」，灵感源自欧洲文化沙龙，是一个逾2000方呎的多功能社交空间，既可是高雅派对场地，亦能变身为精致艺廊。7楼「Triple」，源自「777」的幸运象征，我们特意保留了昔日Kee Club连接6、7楼那标志性的马蹄形楼梯，让它继续成为聚会与交流的核心。



至于6楼，则以「The Key」命名，寓意开启专属体验。坦白说，虽然会所试业在即，但这层改动最大、亦是我们最花心思的空间，仍需约两周最后修饰才能完工。这份「未完成」的状态，令我们和大家一样，对最终成品充满了期待。



「The 品 PIN」的中文取名一个「品」字，三口相叠，暗喻构建社群的三大维度：品醇、品馔、品才。我们希望以「食」为媒，让商界精英和专业人士在此相聚、分享与成长。英文「The PIN」既是「品」的拼音，亦象征地图上的一枚定针，寓意我们如镛记大厦般，数十年来牢牢锚定于中环，成为城中的新地标。



初心未改，传承不息，温度延续。在此预祝大家2026年有一个美好的新开始，身体健康，万事如意。期待未来在另一个平台，再与大家相见。



镛记酒家行政总裁

甘荞因