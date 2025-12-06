冯榕榕（Ruby） - 疗愈配搭法 | 榕榕细语

自从大埔宏福苑火灾发生后，整个香港气氛变得沉重，每天看着新闻，心情难免陷入低谷。长期沉浸在悲痛中，对身心健康并无益处，从时尚角度，相信最温柔、最即时的自我疗愈方式，就是从日常打扮和小改变入手，让柔软布料、可爱配件成为拉自己一把的「安全绳索」。透过这些时尚小仪式，多少有助慢慢走出阴霾。



方案一：疗愈系手袋挂饰＋Lucky Charm小物。挑选心头好角色或动物公仔挂饰在最爱的手袋上，研究显示可爱元素能刺激大脑释放多巴胺，带来即时愉悦和放松。 设定一个「安心手袋」仪式：出门必揹同一款袋，配固定几个挂饰，让大脑联想「这个组合＝安全模式」，有效减轻外出焦虑。无论去超市或工作，这小动作都能像护身符般，悄悄抚慰情绪。



方案二：软绵绵触感单品，像被拥抱般温暖。选择棉质、羊毛或针织上衣、开襟衫或围巾，心理学指出柔软质地能降低皮质醇水平，模拟拥抱感，提供身心慰藉。在家预备一件「情绪披肩」，心情低落时披上，让触感先安抚身体，再慢慢平复思绪。尤其香港冬天微凉，这类单品不止舒压，还实用保暖。



方案三：色彩疗愈穿搭，用Pastel色系疗心。融入粉蓝、薄荷绿、薰衣草紫或奶油白等柔和色，色疗研究证实这些清淡粉彩能舒缓神经，带来宁静与希望。试试简单公式：粉蓝针织上衣＋白牛仔裤＋粉色小挂饰，镜中自己看起来更柔和，压力自然减轻。日常通勤或居家，都能用颜色「重启」心情。



方案四：可爱公仔＋家居时尚角落。将喜爱公仔集中床边或梳妆枱，配迷你丝巾或小帽子，研究指可爱形象结合柔色有疗愈力，能转移注意力、促进放松。花10分钟帮公仔「打扮」，这micro-styling像小创作，帮你暂离悲伤，找回轻松，是零门槛的居家疗愈。



方案五：建立「情绪造型仪式」。设计「Bad day outfit」（松身针织套装）和「Reset day outfit」（舒适连身裙＋爱外套），利用熟悉感提升掌控。花10分钟换耳环、加颈链或换挂饰袋，这「打扮＝自爱」行为，是心理学认可的自我关怀法。长期养成，能让时尚成为日常减压伙伴。



伤痛需要时间疗愈，但从这些时尚小改变开始，我们能一步步找回力量。穿上柔软、挂上可爱，让布料和色彩成为心灵的拥抱，下次出门不妨试试。



冯榕榕（Ruby）