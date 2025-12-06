KellyChu - 惠康Market Place联乘SMEG 储印花换购「意式」餐具 | Executive日记

惠康及Market Place再次联乘意大利顶级厨具品牌SMEG，分别推出「打造意式滋味」笑印活动及「美学新『煮意』」印花活动。凡于惠康购物每满$60即可获得笑印一个，集齐指定数量，即可于明年3月12日或之前以低至22折换购一共9款SMEG储物盒及餐具！于Market Place、3hreesixty或Oliver’s the Delicatessen购物每满$60亦可获得印花一个，集齐指定数量，即可以低至19折换购SMEG储物盒及烘焙系列！



为庆祝惠康80周年，联乘SMEG推出嘅全球独家特别版红色小储物盒，限量只有3000个，由意大利精心制造，专为保存咖啡及茶而设计，小巧可爱又实用。于惠康购物储齐指定数量笑印即可换购；yuu会员亦可以yuu积分于指定日子换购，产品数量有限，换完即止，记得把握机会，尽早入手喇。



