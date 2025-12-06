KellyChu - 救生员转跑道睇好前景 求职者赞选择多 机管局青年就业资讯日 逾1500空缺人头涌涌 | Executive日记

唔少年轻人钟意周围玩去旅行，加入航空业亦成为大家嘅优先选项。随着机场三跑、T2大楼等新设施相继落成，机场人力需求更是殷切，机管局昨起一连两日举办机场青年就业资讯日2025，现场人头涌涌，求职者络绎不绝。香港机场管理局机场服务总监杨达荣话，今年资讯日有超过25个机场业务伙伴参与，提供超过1500个职位空缺。



杨达荣指，机场从疫情后约5.3万员工，发展至今已有7万人团队，「随着陆续嘅发展，预计将来职位空缺会相应陆续增加」。佢指，航空业系一个讲求长远发展嘅行业，每个专业都有清晰晋升阶梯，所以非常适合作为年轻人揾工时首选；今次资讯日嘅空缺包括飞机工程维修、保安、客户服务及物业管理等，未来机场城市SKYTOPIA项目将有更多新工种引入，例如无人驾驶系统操作员。



求职者之中包括26岁嘅晓岚，佢本身任职救生员，认为救生员工时较长，而体力劳动自己亦不太在行，更能胜任与人沟通交流，所以希望揾一份地勤接待嘅工作，目标时薪70至80元。佢睇好机场就业前景，有信心可以揾到合适工作，「我觉得因为还年轻，要找一份工作不难。但要找到一份自己做得长的工作就难，所以不会为揾工而随便揾工做，都要揾个真正合适的职位才会工作」。



刚从日本回流嘅港人丁先生，曾在日本做酒店相关工作，回港后打算揾一份国际化，并可以发挥自己日语优势嘅工作，目标月薪为1.8万元左右。佢目前睇中两间航司嘅地勤职位空缺。另一位莫女士因即将搬到东涌居住，打算揾一份时间弹性、可兼顾家庭嘅工作，并称赞今次资讯日职位选择多，且都好多都毋须工作经验，认为要揾到一份心仪工作并唔难。小妹为各位求职者加油，希望大家新一年有份好工作。



KellyChu

