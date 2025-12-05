何明新 - 邮学界－齐投票 | 猛料阿Sir讲古

12月7日立法会换届选举，对于我们一众喜欢收集邮品postal stationery（邮票、邮戳和明信片等）的集邮（邮学）界人philatelist多了一份喜悦，香港集邮人一向支持选举投票，既尽公民责任，又可收集宣传邮戳（邮印标语Postal Slogan）等，今次更比以往最少多一个宣传戳，第一个「2025.12.7立法会换届选举Legislative Council General Election」使用期由10月18日至11月8日；第二个「2025.12.7廉政公署维护廉洁立法会选举ICAC Support Clean LegCo Election」使用期由11月24日至12月5日（但因11月26日大埔宏福苑发生五级大火，造成严重伤亡，政府宣布停止一切选举活动，此宣传戳只用到11月26日号便停用）。而上一次区议会选举，投票后获一张「心意谢卡」更是另一惊喜，既是一公民责任凭证，也是一纪念品，很多集邮人更特别为这卡加上邮票，跑到邮政局集邮柜位为其加上有日期的盖销戳印。



今次选举投票后也获一「心意谢卡」，更是首次由人工智能生成Artificial Intelligence Generated Content的，相信集邮人也希望盖上一个特别邮戳作为尽公民责任后的记录，如第一、第二个或新的一个邮印标语能用于投票当日或翌日，既是创举也是集邮人梦寐以求的！



一如政府宣传「投入选举，共创未来－齐投票！」是非常重要，每一票都很重要，选民应履行公民责任，踊跃投票，选出代表大家声音的立法会议员，为香港的良政善治、繁荣进步，以至我们的安居乐业共同努力，共创更美好明天。



站在我们集邮人的立场，「传统集邮」可能已不像以往般流行，一枚小小的邮票除了是邮资凭证外，还是一个国家或地区的名片，图案是经精心设计和挑选，是社会风貌、自然景观、经济、科技、历史和文化等的缩影，收藏以外还是新的旅游纪念，透过在旅途中收集到的邮票和寄出的明信片，能延伸旅程的记忆，也是一个独特的纪念方式。这王者癖好及邮政发展也随着现今的经济转型，需要多思考和创新理念，在这方面，希望不同界别的议员能为我们及邮政当局出谋献策，例如为香港筹建一个邮政/通讯博物馆或定期举办邮票展览等以吸引世界各地邮票爱好者来参与及研究。



何明新