KellyChu - 向晴轩接逾60求助电话 吁充足休息消除焦虑 | Executive日记

KellyChu
26分鐘前
生活 专栏
　　大埔火灾罹难人数超过150人，成为香港开埠以来重大火灾事故之一，市民无不感到痛心，受灾居民嘅故事更是令人看了不禁落泪。明爱向晴轩指，呢段时间收到超过60个求助电话，包括直接受影响嘅灾民和情绪受影响嘅市民，表示出现负面情绪实属正常，但亦要对自己宽容，充足饮食和休息能有助消除焦虑不安。

　　向晴轩危机专线及教育中心高级督导主任蔡泳诗话，经历重大事故后会有常见嘅压力反应及反复回想事件，感到震惊、哀伤、抑郁和焦虑，又或是感到内疚、混乱，不能集中精神。佢表示，出现呢啲负面情绪实属正常，应对自己宽容，可以重拾运动和兴趣，回复正常生活，有充足饮食和休息能有助消除焦虑不安。

　　佢指出，灾民需要面对重建家园嘅迷惘，同时为不同事情奔波而感到焦虑，但愿意致电求助或与社工倾诉，喺脆弱嘅时候有人聆听感受，对他们会有帮助，机构亦会因应所需转介服务。

